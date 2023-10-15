Стали батьками після 50 років: п'ять знаменитих татусів

Загальновідомо, що середній вік чоловіків, які вперше стають батьками, становить близько 27,5 років. Однак деякі чоловіки вирішують відкласти створення сім'ї і насолоджуватися самотнім життям трохи довше. Розглянемо 5 відомих чоловіків, які поділилися своїм досвідом батьківства у старшому віці.

Брюс Вілліс

Відомий своїми відзначеними нагородами акторськими роботами, Брюс Вілліс мав трьох доньок від попереднього шлюбу з акторкою Демі Мур. І лише коли у віці 57 років у нього з'явилася четверта донька, він знову відчув радість батьківства.

Коли його старші доньки вже майже виросли, Вілліс сказав: "Я щасливіший, ніж будь-коли раніше. Я беру на себе обов'язки по зміні підгузок, як професіонал. Коли я не працюю, моя увага зосереджена виключно на неймовірних жінках у моєму житті".

Г'ю Грант

У 51 рік Г'ю Грант дізнався, що стане батьком вдруге. Грант визнає, що народження дітей змінило його життя, і зізнається, що шкодує про те, що не створив сім'ю раніше. Незважаючи на виклики, пов'язані з тим, що він вже немолодий батько, він приймає цей досвід і каже: "Я прагну бути молодим батьком у зрілому тілі, і хоча це може бути складно, але, безперечно, воно того варте".

Кріс Нот

Відомий за численними акторськими ролями, Кріс Нот довгий час вів холостяцький спосіб життя, поки не перетнувся з канадською актрисою Тарою Лінн Вілсон. Їхній шлюб призвів до того, що у віці 54 років Нот вперше став батьком. Роздумуючи про цю нову главу свого життя, він каже: "Мій син приносить у моє життя величезну радість і сміх кожного дня. Я не можу не бачити в ньому натяк на свою власну безтурботність".

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Стів Мартін

Багатогранний актор Стів Мартін, відомий своїми ролями в таких сімейних фільмах, як "Гуртом дешевше" і "Батько нареченої", зустрів свого первістка у віці 67 років. Для Мартіна це рішення було правильним, оскільки він твердо переконаний, що не зміг би приділяти дитині всю свою увагу, якби став батьком раніше.

Джефф Голдблюм

Актор Джефф Голдблюм у віці 70 років відкрив для себе радість батьківства після зустрічі зі своєю дружиною Емілією Лівінгстон, колишньою канадською гімнасткою. Лише за день до весілля вони дізналися про її вагітність. Голдблюм, який спочатку не був впевнений, що хоче мати дітей, вперше став батьком у 62 роки.

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