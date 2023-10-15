Стали родителями после 50 лет: пять знаменитых пап

Общеизвестно, что средний возраст мужчин, впервые ставших родителями, составляет около 27,5 лет. Однако некоторые мужчины решают отложить создание семьи и наслаждаться одинокой жизнью немного подольше. Рассмотрим 5 известных мужчин, поделившихся своим опытом отцовства в старшем возрасте.

Брюс Уиллис

Известный своими отмеченными наградами актерскими работами, Брюс Уиллис имел троих дочерей от предыдущего брака с актрисой Деми Мур. И только когда в возрасте 57 лет у него появилась четвертая дочь, он снова почувствовал радость отцовства.

Когда его старшие дочери уже почти выросли, Виллис сказал: "Я счастливее, чем когда-либо раньше. Я беру на себя обязанности по смене подгузников, как профессионал. Когда я не работаю, мое внимание сосредоточено исключительно на невероятных женщинах в моей жизни".

Хью Грант

В 51 год Хью Грант узнал, что станет отцом во второй раз. Грант признает, что рождение детей изменило его жизнь, и признается, что сожалеет о том, что не создал семью раньше. Несмотря на вызовы, связанные с тем, что он уже пожилой отец, он принимает этот опыт и говорит: "Я стараюсь быть молодым отцом в зрелом теле, и хотя это может быть сложно, но, бесспорно, оно того стоит".

Крис Нот

Известный по многочисленным актерским ролям, Крис Нот долгое время вел холостяцкий образ жизни, пока не пересекся с канадской актрисой Тарой Линн Уилсон. Их брак привел к тому, что в возрасте 54 лет Нот впервые стал отцом. Размышляя об этой новой главе своей жизни, он говорит: "Мой сын приносит в мою жизнь огромную радость и смех каждый день. Я не могу не видеть в нем намек на свою собственную беззаботность".

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Стив Мартин

Многогранный актер Стив Мартин, известный своими ролями в таких семейных фильмах, как "Оптом дешевле" и "Отец невесты", встретил своего первенца в возрасте 67 лет. Для Мартина это решение было верным, поскольку он твердо убежден, что не смог бы уделять ребенку все свое внимание, если бы стал отцом раньше.

Джефф Голдблюм

Актер Джефф Голдблюм в возрасте 70 лет открыл для себя радость отцовства после встречи со своей супругой Эмилией Ливингстон, бывшей канадской гимнасткой. Только за день до свадьбы они узнали о ее беременности. Голдблюм, который поначалу не был уверен, что хочет иметь детей, впервые стал отцом в 62 года.

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