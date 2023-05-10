Стіва Джобса усиновили: п'ять цікавих фактів із життя знаменитості

UAportal підготував список з п'яти цікавих фактів про Стівена Джобса, співзасновника і колишнього генерального директора компанії Apple Inc. Відомий своїм внеском у розвиток технологічної індустрії, Джобс є відомою та впливовою фігурою у сучасній історії.

Стівен Пол Джобс – американський підприємець та винахідник, один із засновників компанії Apple Inc. 1976 року. Він також був однією з головних сил, що стояли за розробкою деяких із найінноваційних продуктів у технологічній галузі, таких як комп'ютер Macintosh, iPod та iPhone. Він пішов із життя у 2011 році, залишивши після себе спадщину, яка продовжує надихати багатьох.

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Усиновлений у дитинстві

Джобс народився в Сан-Франциско в 1955 році і незабаром після свого народження був усиновлений Полом та Кларою Джобс. Його біологічні батьки, Джоанн Шибл та Абдулфаттах Джандалі, були неодруженими випускниками коледжу, які віддали його на усиновлення.

Кинув коледж

Стів навчався у коледжі Рід у Портленді, штат Орегон, протягом одного семестру, після чого кинув навчання. Пізніше він відвідував заняття з предметів, що його цікавлять, таким як каліграфія, яка, за його словами, надихнула його на створення першого комп'ютера Macintosh.

Вегетаріанець

Джобс став вегетаріанцем у студентські роки і продовжував дотримуватися цієї дієти більшу частину свого життя. Він також був відомий як прискіпливий їдок і часто просив ресторани змінити свої страви на його смак.

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Мінімаліст

Стівен був відомий своїм мінімалістським підходом до дизайну та життя загалом. Відомо, що він жив у мізерно обставленому будинку і мав лише кілька елементів одягу, включаючи його фірмову чорну водолазку та джинси.

Філантроп

Хоча Джобс не був відомий своїми філантропічними зусиллями за життя, під кінець своєї кар'єри він зробив значні пожертвування на різні цілі. У 2010 році він підписав The Giving Pledge, зобов'язання деяких найбагатших людей світу віддавати більшу частину свого статку на благодійні цілі.

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