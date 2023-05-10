Стива Джобса усыновили: пять интересных фактов из жизни знаменитости

UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о Стивене Джобсе, соучредителе и бывшем генеральном директоре компании Apple Inc. Известный своим вкладом в развитие технологической индустрии, Джобс является известной и влиятельной фигурой в современной истории.

Стивен Пол Джобс – американский предприниматель и изобретатель, один из основателей компании Apple Inc. в 1976 году. Он также был одной из главных сил, стоявших за разработкой некоторых из самых инновационных продуктов в технологической отрасли, таких как компьютер Macintosh, iPod и iPhone. Он ушел из жизни в 2011 году, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять многих.

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Усыновлен в детстве

Джобс родился в Сан-Франциско в 1955 году и вскоре после своего рождения был усыновлен Полом и Кларой Джобс. Его биологические родители, Джоанн Шибл и Абдулфаттах Джандали, были неженатыми выпускниками колледжа, которые отдали его на усыновление.

Бросил колледж

Стив учился в колледже Рид в Портленде, штат Орегон, в течение одного семестра, после чего бросил учебу. Позже он посещал занятия по интересующим его предметам, таким как каллиграфия, которая, по его словам, вдохновила его на создание первого компьютера Macintosh.

Вегетарианец

Джобс стал вегетарианцем в студенческие годы и продолжал придерживаться этой диеты большую часть своей жизни. Он также был известен как придирчивый едок и часто просил рестораны изменить их блюда по его вкусу.

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Минималист

Стивен был известен своим минималистским подходом к дизайну и жизни в целом. Известно, что он жил в скудно обставленном доме и имел всего несколько элементов одежды, включая его фирменную черную водолазку и джинсы.

Филантроп

Хотя Джобс не был известен своими филантропическими усилиями при жизни, под конец своей карьеры он сделал значительные пожертвования на различные цели. В 2010 году он подписал The Giving Pledge, обязательство некоторых богатейших людей мира отдавать большую часть своего состояния на благотворительные цели.

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