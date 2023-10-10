Топ-5 найкращих пригодницьких фільмів з приголомшливими візуальними ефектами

UAportal підготував список з пригодницьких фільмів, які здобули нагороди, визнання критиків та запам'яталися глядачам по всьому світі. Зануримося у світ пригод з захопливими сюжетами, неймовірними візуальними ефектами та незвичайними персонажами.

"Початок"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 148 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Сюжет фільму розгортається у світі, де вправні злодії можуть проникати в сни людей і викрадати їхні таємниці. Дом Кобб – злочинець, якому пропонують стерти своє кримінальне минуле, якщо він зможе успішно підкинути ідею в чиюсь свідомість. Для виконання цієї небезпечної місії головний герой збирає команду фахівців, які проникають крізь численні шари снів. Мандруючи світом сновидінь, вони зіштовхуються з різноманітними перешкодами та внутрішніми демонами.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна: Австралія, США

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Джордж Міллер

Події фільму відбуваються в постапокаліптичній пустці, де вода й бензин є дефіцитними ресурсами. Макс Рокатанський, колишній офіцер поліції, об'єднує зусилля з імператрицею Фуріозою, щоб втекти від тиранічного правління Безсмертного Джо та його армії. У стрічці показано швидкісну погоню пустелею, коли герої намагаються дістатися безпечного притулку під назвою "Зелене місце".

"Марсіянин"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Пригодницький, драма, фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 144 хвилини

Рік: 2015

Головний продюсер: Рідлі Скотт

Астронавт Марк Вотні залишається на Марсі після того, як його екіпаж помилково вважає, що він загинув під час сильного шторму. Маючи обмежені запаси й без можливості зв'язатися із Землею, головний герой повинен використовувати свою винахідливість і кмітливість, щоб вижити на ворожій планеті. Він вирощує їжу, добуває воду й шукає способи зв'язатися з NASA.

"Інтерстеллар"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Пригодницький, драма, фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 169 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Сюжет фільму розгортається у майбутньому, де Земля стикається з екологічною кризою, а виживання людства під загрозою. Група дослідників на чолі з Купером вирушають у мандрівку крізь червоточину в пошуках придатної для життя планету для майбутньої колонізації. Подорожуючи космосом, вони стикаються з дивовижними явищами та з проблемами уповільнення часу.

"Хоббіт: Несподівана подорож"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Пригодницький, сімейний, фентезі

Країна: США, Нова Зеландія

Тривалість: 169 хвилин

Рік: 2012

Головний продюсер: Пітер Джексон

Фільм розповідає про подорож Більбо Беггінса, коли він приєднується до групи гномів, щоб разом з чарівником Гендальфом відвоювати батьківщину в жахливого дракона Смога. Дорогою вони зустрічають тролів, гоблінів та інших міфічних істот. Більбо, спочатку неохочий і недосвідчений, поступово стає невіддільною частиною групи та відкриває в собі власну хоробрість і винахідливість.

Раніше, UaPortal розповів про добірку цікавих фантастичних фільмів.

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