Топ-5 найвражаючих постапокаліптичних серіалів останніх років: людство стоїть на межі вимирання

UAportal підготував добірку популярних постапокаліптичних серіалів, які з'явилися на екранах у період з 2018 по 2021 рік, детально розглянувши деякі з найцікавіших і найвражаючіших серіалів у цьому жанрі.

"Виховані вовками"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: постапокаліптичний, науково-фантастичний

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020 - по сьогодні

Головний продюсер: Рідлі Скотт

У далекому майбутньому людство стоїть на межі вимирання після руйнівної війни між релігійними фанатиками та штучним інтелектом. Два андроїди, Мати та Батько, отримують завдання виховувати людських дітей на таємничій планеті. Поки вони намагаються забезпечити виживання людської раси та навчити своїх прийомних дітей своїм віруванням, конфліктуючі ідеології стикаються та розкриваються похмурі таємниці про планету та їх творців.

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"Утопія"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: постапокаліптичний, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Джилліан Флінн

Група фанатів коміксів знаходить рідкісний і сумнозвісний рукопис графічного роману під назвою "Утопія", який, на їхню думку, містить ключі до реальних світових змов. Заглиблюючись у приховані послання коміксу, вони виявляють, що стають мішенню зловісної організації, яка має намір приховати правду за всяку ціну. Група має змагатися з часом, щоб розкрити таємниче походження манускрипту та запобігти глобальній катастрофі.

"Опівнічне Євангеліє"

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: постапокаліпсис, анімація

Країна виробництва: США

Тривалість: 20-35 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Пендлтон Уорд, Дункан Трасселл

Кленсі, космічний диктор мультивсесвіту, вирушає в подорож химерними світами, щоб взяти інтерв'ю в істот, що там живуть. Обговорюючи екзистенційні теми з різними істотами, він веде глибокі філософські бесіди, досліджуючи теми життя, смерті, духовності та людського досвіду.

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"Станція Одинадцять"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: постапокаліпсис, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Хіро Мурай

Руйнівна пандемія грипу знищує більшу частину людства, залишаючи розрізнених уцілілих, які намагаються орієнтуватися у світі, перетвореному на втрати і хаос. Серіал стежить за переплетеними життями групи персонажів до і після спалаху хвороби, досліджуючи їх зв'язки та стійкість перед трагедією.

"Едем"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: постапокаліптичний, науково-фантастичний

Країна виробництва: Японія

Тривалість: 25 хвилин на серію

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Qubic Pictures

Знятий у постапокаліптичному світі, де залишилися лише роботи, "Едем" розповідає історію молодого сільськогосподарського робота на ім'я Е92. Випадково реактивувавшись після століть спокою, Е92 виявляє пишний і квітучий сад, до якого повернулося рослинне життя. Вирушаючи в подорож самопізнання, Е92 ставить під сумнів своє призначення і дізнається про залишки минулого людства.

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