Топ-10 найкращих серіалів усіх часів

Сучасне телебачення пропонує глядачам безліч нових стрічок з цікавими персонажами та колосальними бюджетами. Та які серіали залишилися у серцях глядачів найбільше, читайте в нашому матеріалі.

Серед них є не тільки епічні серіали, що зняті на рівне блокбастерів. Іноді прості життєві історії більше цікавлять глядача.

"Твін Пікс" (Twin Peaks) (1990-1991) - містично-детективний серіал.

В Україні прем'єра відбулась 3 жовтня 2000 року на каналі "1+1". Події відбуваються у маленькому провінційному містечку Твін Пікс, що поруч з канадським кордоном. Нещодавно там жахливо вбили старшокласницю Лору Палмер. Її оголене тіло, загорнуте в поліетилен, викинуло на берег місцевого озера хвилями.

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Розслідуванням цієї справи якраз займаються правоохоронні органи, які натрапляють на якісь містичні історії миролюбивого містечка.

"Клан Сопрано" (The Sopranos) (1999-2007) - кримінальна та психологічна драма про вигадане сімейство італо-американської мафії.

У центрі сюжету Тоні Сопрано – серйозний бос у Північному Джерсі. Його ще називають Ентоні, Антоніо, Ті. Знаменитий мафіозі має дві родини, одна з яких – дружина, двоє дітей і стара матір, а друга – серйозні італійській бандити, якими він вміло керує. Через активне життя на два фронти незламний Сопрано здає позиції.

Одного разу після втрати свідомості йому рекомендують звернутися до психіатра. Той, безумовно, прислухається і задля покращення здоров'я знаходить свого спеціаліста, якому з легкістю може "вилити душу".

Втім, у його мафіозній діяльності душевні розмови зі сторонніми не надто вітаються, тому візит до психіатра він тримає у суворій таємниці.

"Друзі" (Friends) (1994-2004) - комедійний серіал про життя шістьох друзів.

В ньому розповідається про різні події дещо дивакуватих друзів, які ідеально доповнюють один одного. До їхнього товариства входить трохи легковажна Рейчел, красива і надзвичайно стильна Моніка, веселун Чандлер, мрія усіх дівчат Джоуї, добра та співчутлива Фібі, а також Росс, що володіє високим рівнем IQ. Між ними щодня вирує все більше і більше пристрастей та нових вражень: любов, розчарування, пошуки роботи, брак коштів тощо. У кожній нові серії – нові цікаві пригоди.

Серіал із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і за свої 10 сезонів на телебаченні дістав величезну кількість нагород.

"Пуститися берега" (Breaking Bad) (2008-2013) - драматичний серіал.

Життя Волтера Вайта йшло розміреним темпом: він викладає в університеті, має сім'ю, яка складається з вагітної дружини та сина з інвалідністю, і цікавиться хімією.

Його викладацької зарплатні не вистачає, аби забезпечити своїй сім’ї дещо більше, ніж звичайні потреби. Тому чоловік вирішує підробляти на автомийці, за що його студенти з нього насміхаються.

Одного разу він бере участь в затриманні людини, яка у своєму будинку виробляє наркотики.

Під час проведення операції він замислюється, що може виробляти метамфетамін та заробляти гроші. Адже він вчитель хімії.

"Фарґо" (Fargo) (2014 – …) - американський телесеріал-антологія у жанрі чорної трагікомедії.

Серіал, заснований на однойменній картині братів Коен, розповість про різноманітних персонажів, історії яких перетинаються в невеликому містечку Фарґо.

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У першому сезоні в центрі сюжету - затурканий дружиною, братом і всіма навколо страховий агент з маленького північного містечка Лестер Найгард. Він потрапляє в травмпункт після сутички з колишнім однокласником, який знущався над ним, коли Лестер ще вчився в школі. У лікарні Найгард знайомиться із загадковою людиною, який пропонує вбити кривдника Лестера. І справді робить це, хоча Найгард не давав своєї згоди. Це втягує Лестера, його родину та знайомих, а зрештою і все затишне містечко Беміджі в низку кривавих злочинів…

"Справжній детектив" (True Detective) (2014 – …) - американський серіал з елементами трилеру.

В кожному сезоні цього серіалу розповідається окрема історія та існують різні персонажі.

У першому сезоні детективи звертаються до старої справи 1995 року після розслідування схожого вбивства. Вони допитують своїх колег, які займалися справою загадкового окультного вбивства молодої дівчини, яке виявилося не єдиним.

"Гра престолів" (Game of Thrones) (2011-2019) - американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна.

Події відбуваються в загадковому світі, де кожен прагне до влади. В ньому розповідається про боротьбу семи благородних сімейств, які боротимуться за можливість володарювати містичним континентом Вестерос.

Любов, плетіння інтриг та підлі удари заважають мешканцям помічати перші ознаки Темряви. Що залишається робити людям і на кого покладати свої надії?

"Цілком таємно" або "Секретні матеріали" (The X-Files) (1993-2018) - містичний серіал про потойбічні події.

Два агенти ФБР, Дейні Скаллі та Фокс Малдер займаються розслідуванням секретних матеріалів. Об’єднавши свої зусилля їм вдається віднайти істину серед паранормальних явищ. Крім робочих стосунків між напарниками згодом зав'язується справжнє кохання.

"Детективне агентство "Місячне сяйво" (Moonlighting) (1985-1989) - популярний американський детективний серіал.

Події відбуваються у Лос-Анджелесі у детективному агентстві "Місячне сяйво". Меді Гейс – модель, яка прославилася завдяки рекламуванню шампунів. Нещодавно її ошукав бухгалтер, який утік з усіма її грошима.

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Усе, що в неї залишилося – це кілька збиткових фірм, будинок і її врода.

Однією з фірм є детективне агентство, кероване талановитим детективом Девідом. Згодом модель очолює це агенство, перетворившись на бізнесвумен.

"Доктор Хаус" (House M.D.) (2004-2012) - американський телесеріал про лікаря-діагноста Ґре́ґорі Ха́уса та його команду.

Доктор Хаус – жорсткий лікар, який завжди і всюди з’являється зі своєю палицею. Вона допомагає йому пересуватися, а також вказує на його неприязнь до людей.

Він не любить ставитися до людей з розумінням та ніколи не береться до банальні справи. А ще він має чудову інтуїцію, яка допомагає відгадуватися медичні загадки щодо захворювань.

Раніше Uaportal писав, що творці серіалу про Венздей вирішили зробити продовження. Коли буде другий серіал про героїню Дженни Ортега, яка так полюбилася глядачам.

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