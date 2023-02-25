Топ лайфхаків, які полегшать прання одягу

Прання одягу може бути стомлюючим та трудомістким завданням. Втім, розуміння того, як використовувати лайфхаки, може допомогти зробити її більш ефективною та менш напруженою.

Щоб зробити прання одягу зручнішим, ось покроковий посібник з використання лайфхаків:

Порада 1 : Сортуйте та впорядковуйте одяг заздалегідь. Це допоможе вам заощадити час, коли потрібно буде закладати одяг у пральну машину.

Порада 2 : Використовуйте для сортування одягу кошик для білизни з маркуванням кольорів. Так буде легше визначити, який одяг слід прати у холодній воді, а який – у гарячій.

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Порада 3 : Використовуйте засоб для виведення плям для попередньої обробки плям перед пранням. Це допоможе вам уникнути повторного прання, якщо пляма не виводиться після першого прання.

Порада 4 : Використовуйте пральний порошок, спеціально призначений для типу тканини, яку ви праєте. Це допоможе запобігти вицвітанню, усадці та іншим пошкодженням, які можуть виникнути при пранні певних тканин.

Порада 5 : По можливості сушіть одяг на відкритому повітрі. Це чудовий спосіб заощадити енергію та зменшити рахунок за електрику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися плями чорнилом навіть на білому одязі, а також як вивести масляні плями з джинсів.

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