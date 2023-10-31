Затримайте дихання та випийте води: як швидко позбутися гикавки

Шукаєте поради, як швидко позбутися гикавки? UAportal розкаже про ефективні методи та поради, які допоможуть припинити ці неприємні відчуття.

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Зберігайте спокій і пийте достатньо води

Один з ефективних способів швидко позбутися гикавки – зберігати спокій і пити достатньо води. Гикавка часто виникає через подразнення або спазми м'язів діафрагми. Випивши склянку води, ви можете допомогти розслабити діафрагму і припинити гикавку. Пийте воду повільними ковтками, зосереджуючись на глибоких вдихах між кожним ковтком.

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Затримайте дихання

Ще одна техніка для швидкого позбавлення від гикавки – це практика затримки дихання. Глибоко вдихніть, затримайте дихання на кілька секунд, а потім повільно видихніть. Цей процес може допомогти перезавантажити ваш дихальний ритм і зупинити гикавку. Повторіть цей процес кілька разів, поки гикавка не пройде.

Застосуйте тиск на правильні точки

Легке натискання на певні ділянки тіла також може допомогти в усуненні гикавки. Дві найпоширеніші точки, на які слід натискати, знаходяться трохи вище верхньої губи і нижче мочок вух. Кінчиками пальців злегка натискайте на ці точки протягом декількох секунд. Це може стимулювати нерви в цій зоні і зупинити гикавку.

Прополощіть горло

Полоскання горла холодною водою може припинити гикавку. Координація, необхідна для полоскання, в поєднанні з холодною температурою води може допомогти позбутися цього неприємного відчуття.

Нагадаємо, гикавка виникає через мимовільні скорочення діафрагми, м'яза, який розташований між грудьми і животом.

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