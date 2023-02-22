25 тисяч гривень виплачуватимуть українцям: хто може отримати

Для українців затвердили новий вид допомоги. Це виплати у 25 тисяч гривень для молодих батьків.

Щоправда, такі гроші отримають лише мешканці Черкас, або переселенці, що живуть у місті понад 9 місяців. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко у Фейсбуці.

"Затвердили порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 25 тисяч гривень для породіль. Отримати її можуть батьки, які зареєстровані в Черкасах та які подали документи не пізніше як через шість місяців після народження дитини", – написав він.

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Для отримання виплат потрібно мати:

Заяву одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, з яким постійно проживає дитина.

Копію документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача та документи, що підтверджують місце реєстрації (з пред’явленням оригіналу).

Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача, Копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача для перерахування коштів.

Копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для опікунів, чи усиновлювачів) (з пред’явленням оригіналу).

Документи, що підтверджують факт постійного проживання в Черкасах (це може бути довідка з закладу освіти, довідка з місця роботи).

Копію довідки МСЕК / посвідчення особи з інвалідністю (з пред’явленням оригіналу, цей пункт стосується тільки осіб з інвалідністю).

Куди подавати заяву та документи:

До департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Бондаренко зазначив, що виплату можуть отримати й вимушені переселенці, які зареєструвалися в Черкасах та постійно проживають у місті щонайменше дев’ять місяців.

"Додам, що у разі народження двох чи більше малюків грошова допомога виплачується на кожну дитину. Разом із виплатою допомоги в розмірі 25 тисяч одинокі матері, малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, багатодітні родини, сім’ї вимушених переселенців та особи з інвалідністю отримуватимуть пакунок малюка", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше біженцям з України пояснили, як зареєструвати новонароджених за кордоном.

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