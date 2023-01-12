У Мінсоцполітики пояснили, як отримати 'пакунок малюка' у 2023 році

В Україні при народженні дитини кожна сім'я має право на отримання одноразової допомоги "пакунок малюка". Допомогу можна отримати у натуральній або грошовій формі.

У Мінсоцполітики пояснили, як українці можуть отримати "пакунок" у 2023 році та що для цього потрібно зробити. Зокрема, отримати допомогу у натуральній формі можна у закладі охорони здоров'я при народженні дитини.

У випадку, якщо "пакунка малюка" у закладі немає, дитина народилася за межами України або на тимчасово окупованих територіях, допомогу видає відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування отримувача.

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Зазначається, що у батьків є 30 календарних днів з дня народження дитини, аби подати заяву на отримання "пакунка" поза закладом охорони здоров'я. Потрібно також надати копії:

свідоцтва про народження дитини, копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову;

документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини або медична консультативна комісія.

Щоб отримати "пакунок" грошима, потрібно звернутися не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:

шляхом надсилання заяви та документів поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

під час надання йому комплексної послуги "єМалятко".

Нагадаємо, раніше біженцям з України пояснили, як зареєструвати новонароджених за кордоном.

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