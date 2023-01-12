В Минсоцполитики объяснили, как получить 'пакунок малюка' в 2023 году

В Украине при рождении ребенка каждая семья имеет право на получение единовременной помощи "пакунок малюка". Помощь можно получить в натуральной или денежной форме.

В Минсоцполитики объяснили, как украинцы могут получить "пакунок" в 2023 году и что для этого нужно сделать. В частности, получить помощь в натуральной форме можно в заведении здравоохранения при рождении ребенка.

В случае, если "пакунок малюка" в заведении нет, ребенок родился за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, помощь выдает соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/нахождения получателя.

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Отмечается, что у родителей есть 30 календарных дней со дня рождения ребенка, чтобы подать заявление на получение "пакунка" вне учреждения здравоохранения. Следует также предоставить копии:

свидетельства о рождении ребенка, копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык;

документа, подтверждающего факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения, выданного учреждением здравоохранения, который проводил осмотр матери и ребенка или медицинская консультативная комиссия.

Чтобы получить "пакунок" деньгами, нужно обратиться не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;

при оказании ему комплексной услуги "єМалятко".

Напомним, ранее беженцам из Украины объяснили, как зарегистрировать новорожденных за границей.

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