5 фільмів-бойовиків, через які не можна відірватися від екрану

Фільми-бойовики – популярний жанр, який тримає глядачів у напрузі. Ці фільми зазвичай включають швидкісні погоні, вибухові сцени бійок і сміливі трюки, від яких у глядачів захоплює дух. UAportal склав список найкращих бойовиків з 2003 по 2007 рік, кожен з яких пропонує унікальний та захоплюючий кінематографічний досвід.

Перевага Борна

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, Тріллер

Країна: США, Німеччина; Тривалість: 1год 48хв; Рік: 2004

Продюсер: Френк Маршалл, Патрік Кроулі

Загальна інформація

Фільм "Перевага Борна" – це друга частина серії фільмів про Борна, в якій Джейсон Борн (Мет Деймон) намагається розкрити своє минуле і втекти від ЦРУ. У фільмі є напружені автомобільні погоні, що захоплюють рукопашні бої та сюжет, повний поворотів. Фільм знятий режисером Полом Грінграссом і мав комерційний та глядацький успіх.

Сюжет

Після того, як Джейсона Борна підставили у вбивстві, він знову втікає від ЦРУ. За допомогою чуйного агента Борн намагається очистити своє ім'я та знайти людей, відповідальних за його становище. По дорозі він повинен подолати небезпечну місцевість та перехитрити своїх переслідувачів у захоплюючій грі у кішки-мишки.

007 Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багами, Італія

Тривалість: 2год 24хв; Рік: 2006

Продюсер: Майкл Г. Вілсон, Барбара Брокколі

Загальна інформація

"007 Казіно Рояль" – 21-й фільм із серії про Джеймса Бонда, в якому Деніел Крейг грає роль легендарного шпигуна. Фільм розповідає про Бонда, який бере участь у грі в покер у Чорногорії, де доля світу висить на волосині. У фільмі є напружені екшн-послідовності, приголомшливі місця і зловмисник у виконанні Мадса Міккельсена.

Сюжет

Джеймс Бонд отримує завдання знищити фінансиста-терориста у грі у покер із високими ставками. Дорогою йому належить битися з небезпечним противником і зорієнтуватися у складному світі шпигунства. Маючи фірмову дотепність і чарівність, Бонд повинен використовувати всі свої навички, щоб залишитися в живих і врятувати становище.

300 спартанців

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Екшн, Фантастика

Країна: США; Тривалість: 1год 57хв; Рік: 2006

Продюсер: Марк Кантон, Берні Голдманн, Джанні Нуннарі

Загальна інформація

"300 спартанців" – це приголомшливий фільм, що оповідає про битву при Фермопілах, де 300 спартанських солдатів протистоять величезній перській армії. У фільмі представлені епічні батальні сцени, персонажі та унікальний візуальний стиль, що став відтоді культовим. Фільм "300" режисера Зака Снайдера мав комерційний та критичний успіх.

Сюжет

У Стародавній Греції цар Леонід веде 300 спартанських воїнів у бій проти величезної армії персів. Незважаючи на значну перевагу в чисельності, спартанці використовують свою чудову тактику та підготовку, щоб стримувати ворога якомога довше. По дорозі вони стикаються з неможливими труднощами та неймовірними випробуваннями у боротьбі за своє життя та свою країну.

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Місія: Нездійсненна III

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США, Німеччина, Китай, Італія; Тривалість: 2год 6хв Рік: 2006

Продюсер: Том Круз, Пола Вагнер

Загальна інформація

"Місія: Нездійсненна III" – третій фільм із серії "Місія: Нездійсненна" з Томом Крузом у ролі Ітана Ханта. У цьому фільмі Хант має вистежити небезпечного торговця зброєю, водночас вирішуючи особисті проблеми у своєму житті. Фільм відрізняється захоплюючим екшеном, талановитим акторським складом та складним сюжетом, повним поворотів.

Сюжет

Ітана Ханта викликають із відставки, щоб вистежити небезпечного торговця зброєю, який придбав нову потужну зброю. Принагідно йому доводиться орієнтуватися в небезпечному світі шпигунства і вирішувати особисті проблеми у своєму житті. За допомогою своєї команди Хант повинен зупинити торговця зброєю, доки не стало надто пізно.

Перевізник 2

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: Франція, США; Тривалість: 1год 27хв; Рік: 2005

Продюсер: Люк Бессон, Стів Чезман

Загальна інформація

Фільм "Перевізник 2" – продовження популярного бойовика "Перевізник", в якому Джейсон Стетхем виконує роль Френка Мартіна. У цьому фільмі Мартін повинен захистити маленького хлопчика від групи смертоносних убивць, водночас вирішуючи особисті проблеми свого життя. У фільмі присутні напружені сцени бійок, що захоплюють автомобільні погоні та харизматичне виконання головної ролі Стетхемом.

Сюжет

Френку Мартіну доручено захистити маленького хлопчика від групи смертоносних убивць, які мають намір його вбити. По дорозі Мартін повинен подолати небезпечну місцевість та використати всі свої навички, щоб зберегти хлопчика у безпеці. Час йде, ставки високі, і Мартін повинен зробити все можливе, щоб урятувати дитину.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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