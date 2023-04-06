5 фильмов-боевиков, из-за которых нельзя оторваться от экрана

Фильмы-боевики – популярный жанр, который держит зрителей в напряжении. Эти фильмы обычно включают в себя скоростные погони, взрывные сцены драк и смелые трюки, от которых у зрителей захватывает дух. UAportal составил список лучших боевиков с 2003 по 2007 год, каждый из которых предлагает уникальный и захватывающий кинематографический опыт.

Превосходство Борна

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Экшн, Триллер

Страна: США, Германия; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2004

Продюсер: Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули

Общая информация

Фильм "Превосходство Борна" – это вторая часть серии фильмов о Борне, в которой Джейсон Борн (Мэтт Дэймон) пытается раскрыть свое прошлое и скрыться от ЦРУ. В фильме есть напряженные автомобильные погони, захватывающие рукопашные бои и сюжет, полный поворотов. Фильм снят режиссером Полом Гринграссом и имел коммерческий и зрительский успех.

Видео дня

Сюжет

После того, как Джейсона Борна подставили в убийстве, он снова пускается в бега от ЦРУ. С помощью отзывчивого агента Борн пытается очистить свое имя и найти людей, ответственных за его положение. По пути он должен преодолеть опасную местность и перехитрить своих преследователей в захватывающей игре в кошки-мышки.

007 Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамы, Италия

Продолжительность: 2ч 24мин; Год: 2006

Продюсер: Майкл Г. Уилсон, Барбара Брокколи

Общая информация

"007 Казино Рояль" – 21-й фильм из серии о Джеймсе Бонде, в котором Дэниел Крейг играет роль легендарного шпиона. Фильм рассказывает о Бонде, который принимает участие в игре в покер в Черногории, где судьба мира висит на волоске. В фильме есть напряженные экшн-последовательности, потрясающие места и запоминающийся злодей в исполнении Мадса Миккельсена.

Сюжет

Джеймс Бонд получает задание уничтожить финансиста-террориста в игре в покер с высокими ставками. По пути ему предстоит сразиться с опасным противником и сориентироваться в сложном мире шпионажа. Обладая фирменным остроумием и обаянием, Бонд должен использовать все свои навыки, чтобы остаться в живых и спасти положение.

300 спартанцев

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Экшн, Фантастика

Страна: США; Продолжительность: 1ч 57мин; Год: 2006

Продюсер: Марк Кантон, Берни Голдманн, Джанни Нуннари

Общая информация

"300 спартанцев" – это потрясающий фильм, повествующий о битве при Фермопилах, где 300 спартанских солдат противостоят огромной персидской армии. В фильме представлены эпические батальные сцены, персонажи и уникальный визуальный стиль, ставший с тех пор культовым. Фильм "300" режиссера Зака Снайдера имел коммерческий и критический успех.

Сюжет

В Древней Греции царь Леонид ведет 300 спартанских воинов в бой против огромной армии персов. Несмотря на значительное превосходство в численности, спартанцы используют свою превосходную тактику и подготовку, чтобы сдерживать врага как можно дольше. По пути они сталкиваются с невозможными трудностями и невероятными испытаниями в борьбе за свою жизнь и свою страну.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

Миссия: Невыполнима III

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США, Германия, Китай, Италия; Продолжительность: 2ч 6мин Год: 2006

Продюсер: Том Круз, Пола Вагнер

Общая информация

"Миссия: Невыполнима III" – третий фильм из серии "Миссия: Невыполнима" с Томом Крузом в роли Итана Ханта. В этом фильме Хант должен выследить опасного торговца оружием, одновременно решая личные проблемы в своей жизни. Фильм отличается захватывающим экшеном, талантливым актерским составом и сложным сюжетом, полным поворотов.

Сюжет

Итана Ханта вызывают из отставки, чтобы выследить опасного торговца оружием, который приобрел новое мощное оружие. Попутно ему приходится ориентироваться в опасном мире шпионажа и решать личные проблемы в своей жизни. С помощью своей команды Хант должен остановить торговца оружием, пока не стало слишком поздно.

Перевозчик 2

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: Франция, США; Продолжительность: 1ч 27мин; Год: 2005

Продюсер: Люк Бессон, Стив Чезман

Общая информация

Фильм "Перевозчик 2" – продолжение популярного боевика "Перевозчик", в котором Джейсон Стэтхэм исполняет роль Фрэнка Мартина. В этом фильме Мартин должен защитить маленького мальчика от группы смертоносных убийц, одновременно решая личные проблемы в своей жизни. В фильме присутствуют напряженные сцены драк, захватывающие автомобильные погони и харизматичное исполнение главной роли Стэтхэмом.

Сюжет

Фрэнку Мартину поручено защитить маленького мальчика от группы смертоносных убийц, которые намерены его убить. По пути Мартин должен преодолеть опасную местность и использовать все свои навыки, чтобы сохранить мальчика в безопасности. Время идет, ставки высоки, и Мартин должен сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !