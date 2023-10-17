Без бруду та сірого кольору: простий спосіб повернути білизну шкарпеткам

Відкрийте для себе цінні поради та ефективні методи, як повернути шкарпеткам яскраво-білий колір. UAportal підготував добірку лайфхаків, які допоможуть повернути первісний вигляд шкарпеток, використовуючи натуральні інгредієнти.

Скористайтесь відбілювачем

Почніть із замочування шкарпеток у суміші теплої води та відбілювача, дотримуючись інструкцій на пляшці. Потім виперіть шкарпетки з пральним порошком і добре прополощіть.

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Замість відбілювача можна використовувати оцет, щоб відбілити тканину. Нарешті, висушіть шкарпетки на сонячному світлі, оскільки природні ультрафіолетові промені допоможуть відбілити їх.

Зробіть пасту з соди

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з водою, і нанесіть її на забруднені ділянки. Залиште пасту на кілька годин або на ніч перед тим, як прати.

Харчова сода має природні відбілюючі властивості, які можуть допомогти вивести плями з одягу. Крім того, можна додавати соду до звичайного прального порошку, щоб посилити відбілювальні властивості.

Спробуйте свіжий лимонний сік

Просто вичавіть лимонний сік на забруднені ділянки і залиште на кілька годин. Після цього виперіть шкарпетки у звичайному режимі.

Лимонний сік має природні відбілюючі властивості і відомий своєю здатністю виводити плями на білій тканині. Не забудьте ретельно прополоскати шкарпетки після прання, щоб видалити залишки лимонного соку.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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