Що робити, якщо ваш телефон упав у воду: як правильно висушити смартфон

Що робити, якщо ваш телефон упав у воду

UAportal підготував покрокове керівництво, що робити, якщо телефон впав у воду. Важливо не намагатися висушити смартфон за допомогою фена, оскільки це може лише погіршити ситуацію.

Порада 1

Якомога швидше після випадку події вимкніть телефон і, по можливості, вийміть акумулятор.

Порада 2

Витріть вологу із зовнішнього боку пристрою чистою тканиною або паперовим рушником.

Порада 3

Помістіть телефон у герметичний контейнер, наповнений невареним рисом або пакетами силікагелю, та залиште його там на ніч.

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Якщо телефон впустили в басейн або озеро, важливо діяти швидко, доки вода не потрапила всередину пристрою.

Якщо ви не можете витягти акумулятор із пристрою, просто покладіть його в контейнер як є разом із рисом або силікагелевими пакетами. Цього має бути достатньо, щоб увібрати всю вологу, що залишилася, і повернути пристрій до життя.

Втім, навіть після виконання цих кроків немає гарантії, що телефон знову працюватиме так, як очікувалося. Причиною може стати внутрішня корозія, спричинена пошкодженням води. Це означає необхідність повної заміни пристрою замість ремонту.

Краще не ризикувати під час роботи з пошкодженими водою телефонами. Навіть якщо ви думаєте, що вам вдалося успішно висушити всю вологу, зверніться до експерта. Фахівець зможе ретельно оглянути та діагностувати стан смартфона.

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