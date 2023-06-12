Що робити, якщо забруднили речі вином: лайфхаки, як швидко вивести плями

UAportal підготував цей докладний посібник, щоб допомогти легко і впевнено впоратися з винними плямами.

Промокніть пляму

Насамперед, акуратно промокніть пляму чистою тканиною або паперовим рушником. Не тріть його, оскільки це може призвести до поширення плями і ускладнити його видалення. Промокування допомагає вбрати надлишки вина і запобігти його подальшому просочуванню в тканину або поверхню.

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Обробка сіллю або харчовою содою

Для видалення свіжих винних плям посипте потерпілу ділянку щедрою кількістю солі або харчової соди. Ці абсорбуючі речовини допоможуть видалити пляму з тканини. Залиште сіль або харчову соду на плямі на кілька хвилин, а потім акуратно видаліть пляму щіткою. Якщо пляма не зникає, перейдіть до наступного кроку.

Нанесіть засіб для виведення плям

Існують різні комерційні засоби для виведення плям, спеціально розроблені для винних плям. Дотримуйтесь інструкцій на засобі та нанесіть його на пляму. Дайте засобу проникнути в тканину протягом рекомендованого часу, а потім випрати річ як завжди. Обов'язково перевірте ярлик по догляду за річчю, щоб переконатися в сумісності з засобом для виведення плям і рекомендованими інструкціями з прання.

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Спробуйте білий оцет

Білий оцет відомий своїми плямовивідними властивостями. Змішайте рівні частини білого оцту та води та нанесіть розчин на пляму. Промокніть пляму чистою тканиною або губкою. Повторюйте цей процес, поки пляма не перестане бути видимою. Ретельно прополощіть тканину водою і випрати її відповідно до інструкцій з догляду.

Зверніться до фахівців з чищення

Якщо нічого не допомагає, або якщо ви маєте справу з делікатною тканиною або цінною річчю, краще звернутися за професійною допомогою. У фахівців з чищення є досвід і спеціальні засоби для чищення для ефективного видалення плям від вина без подальшого пошкодження матеріалу. Для досягнення найкращих результатів обов'язково повідомте чистильника про характер плями та тканини.

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