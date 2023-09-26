Що робити при укусі шершня: поради експертів

UAportal підготував кілька порад про те, що робити після укусу шершня. Ми розглянемо основні кроки, які слід зробити одразу після укусу, щоб забезпечити швидку та належну реакцію для мінімізації дискомфорту та потенційних ризиків.

Першорядні завдання

Паніка тільки погіршить ситуацію. Спочатку необхідно видалити жало, якщо воно все ще знаходиться в шкірі. Після видалення жала необхідно промити місце укусу водою з милом, щоб запобігти інфікуванню.

Симптоми після укусу

У деяких людей може виникнути сильна алергічна реакція, яка може бути небезпечною для життя. В такій ситуації слід негайно звернутися до лікаря, якщо є відчуття ускладненого дихання, набряк обличчя або горла, запаморочення або прискорене серцебиття.

Зменшення запалення і полегшення свербежу

Щоб полегшити свербіж і дискомфорт від укусу шершня, потрібно нанести антигістамінний крем або застосувати безрецептурний антигістамінний препарат. Не слід розчухувати місце укусу, щоб запобігти подальшому подразненню та зменшити ризик інфікування.

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Алергічні реакції

При наявності алергічних реакцій на укуси комах рекомендується завжди мати при собі автоматичний ін'єктор епінефрину. Це може врятувати життя у випадку сильної алергічної реакції. Необхідно знати, як правильно користуватися автоін'єктором, і замінювати його до закінчення терміну придатності.

Профілактика

Слід бути обережним, перебуваючи на відкритому повітрі, особливо в місцях, де, як відомо, гніздяться шершні. Рекомендується уникати яскравих кольорів або квіткових візерунків у виборі одягу, оскільки вони можуть приваблювати цих комах.

Крім того, на природі не варто користуватися парфумами або лосьйонами з солодким запахом, оскільки вони також подобаються шершням.

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