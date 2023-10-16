Що може вплинути на ваш бюджет: вірування про гроші

Гроші, як відомо, не падають з неба, проте є вірування, в яких вказані ситуації сприятливі для збагачення. UAportal підготував маловідомі вірування про збагачення, або ж навпаки, бідність, щоб краще ознайомитись з марновірствами у світі.

Не кладіть сумочку на підлогу, щоб не втратити гроші

Вважається, що підлога це занадто брудне місце для цінних речей, тому ставити сумочку на підлогу свідчить про те, що ви не цінуєте свій статок, і не боїтесь його втратити. Уникайте контакту сумочки з підлогою, щоб уберегти себе від бідності.

Сверблячі долоні – багатство не за горами

У світі існує поширений забобон, що сверблячі долоні це знак про скоріше збагачення, але ні в якому разі не можна її чесати іншою рукою. Потріть долоню о дерево, або утримайтесь від вгамування свербіжа взагалі. Будьте особливо обережними, якщо чешеться ліва долоня, адже це може свідчити про наближення бідності.

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Підняти копійку з землі

Немає нічого приємнішого за несподівано знайдену купюру надворі. Будь-то п'ять гривень чи сто, ніхто б не відмовився, проте мало хто зверне увагу на дрібний номінал. Згідно з повір'ям, якщо витратити свій час на підняття дрібної монети, то це свідчить про наближення багатства, адже людина не полінувалась нахилитись за монетою, отже не лінується і працювати на своє щастя.

Пташиний послід як добра прикмета

Люди вірять, що слідом за пташиним послідом йде фінансове збагачення, адже за законами всесвіту чорна смуга завжди заміняється білою. Доля таким чином просить вибачення за принесені незручності під час важливої зустрічі або поїздки.

Не кладіть гроші обличчям купюри донизу

Існує повір'я, що якщо класти гроші лицьовою стороною донизу, то це приносить невдачу. Вважається, що це повір'я виникло в Китаї, де це вважається неповагою до грошей. Такі гроші називають "сплячими", адже не принесуть вам ніякого збагачення і користі, і скоріш за все, будуть витрачені марно.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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