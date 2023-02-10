Що подивитися ввечері: п'ять чудових комедій на будь-який смак

Перед вихідними завжди хочеться розслабитися та приємно провести час після важкого тижня. Індустрія кіно пропонує широкий спектр різних фільмів на будь-який смак.

Втім, у зв'язку зі складною обстановкою в країні краще уникати бойовиків, жахів чи важких драм. Хорошим варіантом для приємного проведення часу стане комедія, і UAportal підготував добірку кращих фільмів у цьому жанрі.

Дедпул

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн/Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хв

Рік зробити: 2016

Дедпул

"Дедпул" – супергеройський фільм 2016 року, заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel. У головній ролі, яку зіграв Райан Рейнольдс – Уейд Вілсон, колишній спецназівець і найманець, що пройшов ряд експериментів, в результаті яких він набув здатності до прискореного зцілення.

Дедпул вирушає в подорож, щоб возз'єднатися зі своєю втраченою любов'ю, борючись із безжальними ворогами і відкриваючи себе в процесі. Завдяки своєму нешанобливому гумору та витівкам, що ламають четверту стіну, "Дедпул" швидко став улюбленцем фанатів.

Зверополіс

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хв

Рік виробництва: 2016

Зверополіс

"Зверополіс" – це анімаційний фільм Disney. Головна героїня, Джуді Хоппс – кролик, який мріє стати першим кролячим поліцейським у Зоотопії. За допомогою свого друга Ніка Уайлда, лиса-афериста, вона виявляє, що хижаки таємниче зникають по всьому місту. Разом з Ніком вона намагається з'ясувати причину цього і незабаром виявляється втягнутою в ще більшу змову.

Завдяки захоплюючим сюжетним поворотам та різноманітному складу персонажів, включаючи лінивця Флеша, вождя Бого та мера Левине Серце, "Зверополіс" – це захоплююча пригода, яка підносить глядачам важливі уроки, а також подарує гарний настрій.

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Людина-павук: Крізь всесвіти

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Бойовик / Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість; 117 хв

Рік виробництва; 2018

Людина-павук: Крізь всесвіти

"Людина-павук: Крізь всесвіти" – анімаційний супергеройський фільм 2018 року, заснований на персонажі Marvel Comics – Людині-павуку. Фільм розповідає про Майлза Моралеса, афроамериканського/пуерториканського підлітка, який виявляє, що успадкував особливі здібності від укусу радіоактивного павука.

За допомогою свого наставника Пітера Паркера та подруги Гвен Стейсі Майлз має навчитися володіти своїми новими здібностями, щоб захистити Нью-Йорк від численних лиходіїв. По дорозі вони зустрічають нових союзників і ворогів, а їхня подорож проходить через різні виміри простору та часу. Разом вони повинні використовувати всі свої сили, щоб перемогти зловісний план Кінгпіна щодо встановлення світового панування.

Освіта

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хв

Рік зробити: 2019

Освіта

"Освіта" – американський комедійний фільм 2019 року, знятий режисером Олівією Уайлд. Він розповідає про двох найкращих подруг, Емі та Моллі, напередодні їх випускного в середній школі. Протягом багатьох років вони приділяли всю увагу навчанню, тоді як інші учні веселилися і спілкувалися навколо них. У ніч перед випускним вечором вони вирішують дати собі волю і випробувати все, що може запропонувати старша школа, за дику ніч вечірки.

Не маючи уявлення про те, як провести такий насичений подіями вечір, Емі та Моллі вирушають у шлях, щоб надолужити втрачене. По дорозі вони засвоюють кілька важких уроків про дружбу і про себе, відкриваючи собі, що справді важливо у житті, крім вміння читати книжки.

Дістати ножі

Рейтинг IMDB: 7 9

Жанр: кримінальний трилер/містична комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хв

Рік виробництва: 2019

Дістати ножі

Містико-комедійний фільм 2019 року режисера Ріана Джонсона розповідає про розслідування раптової смерті відомого кримінального письменника Харлана Тромбі. Детектив Бенуа Блан швидко виявляє, що ніхто з членів сім'ї не має алібі і кожному, схоже, є що приховувати.

У міру того, як Блан пробирається через секрети і брехню сім'ї Тромбі, він відкриває дивовижну правду про кожного з членів сім'ї, а також знаходить союзників, які допомагають йому з'ясувати, що ж насправді сталося тієї фатальної ночі.

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