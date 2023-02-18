Що подивитися всією родиною: добірка найкращих сімейних фільмів

Вибір кіно для перегляду всією сім'єю може викликати клопіт. Втім, UAportal підготував для вас дивовижну добірку найкращих сімейних фільмів.

Ми відібрали п'ять фільмів у цьому жанрі, які обов'язково сподобаються любителям кіно різного віку. Всі ці фільми мають рейтинг IMDB 7-9 балів, так що приготуйтеся до перегляду чудових сімейних розваг!

UAportal представляє колекцію найкращих сімейних фільмів

Перший – "Коко", який вийшов у 2017 році, з рейтингом IMDB 8,1. Це мексиканський анімаційний фантастичний фільм студії Pixar Animation Studios, режисерів Лі Ункріча та Адріана Моліни, тривалістю 109 хвилин.

Історія розповідає про 12-річного Мігела, який мріє стати видатним музикантом, як його прапрадід Ернесто де ла Круз, попри заборону на музику, яка існувала в його сім'ї протягом багатьох поколінь.

У ході своєї одіссеї він зустрічає померлих родичів, які допомагають йому знайти відповідь на питання, чому вони перестали займатися музикою багато століть тому. Водночас його переслідує поліцейський Гектор, який знає про місію Мігеля більше, ніж каже.

UAportal представляє колекцію найкращих сімейних фільмів

Далі у нас "Дамбо", який вийшов на екрани у 2019 році, з рейтингом IMDB 6,9. Рімейк американського фантастичного бойовика режисера Тіма Бертона триває 112 хвилин.

Молодий слон на ім'я Дамбо виявляє, що завдяки своїм масивним вухам може літати, що робить його головною пам'яткою парку розваг Dreamland. Тим часом Ванді Грасбі замишляє змову проти борця за права дітей місис Джамбо, щоб взяти її під свій контроль.

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UAportal представляє колекцію найкращих сімейних фільмів

Третім фільмом є "Лего Фільм 2: Друга частина", що вийшов у 2019 році, з рейтингом IMDB 6,9. Ця комп'ютерна анімаційна комедія-пригода від Warner Animation Group та режисера Майка Мітчелла триває 106 хвилин.

Через п'ять років після подій першого фільму жителі Брікбургу стикаються із новою загрозою з космосу. Вони повинні підготуватися до боротьби з інопланетними загарбниками, а Еммет Бріковскі шукає своїх викрадених друзів Люсі та Бетмена.

UAportal представляє колекцію найкращих сімейних фільмів

Четвертий – "Бос-молокосос: Знову у справі" вийшов у 2018 році, з рейтингом IMDB 7.1. Це американський комп'ютерно-анімаційний веб-телесеріал виробництва студії Dreamworks Animation Television тривалістю 25 хвилин на епізод. Загальний хронометраж – 2 сезони зараз, режисером якого є Том МакГрат.

Після перемоги у боротьбі за владу над сімома немовлятами, одягненими як бізнесмени, на чолі з генеральним директором компанії "Бебі Корп" Френсісом Е. Френсісом, Босс Бебі повертається додому. Він виявляє, що все кардинально змінилося з того часу, як його не було. Своєю чергою Тім Темплтон бореться між сімейними обов'язками та роботою у компанії "Бебі Корп".

UAportal представляє колекцію найкращих сімейних фільмів

І нарешті, "A Dog's Journey", який вийшов у 2019 році, з рейтингом IMDB 7.2. Це американський комедійний драматичний фільм режисера Гейл Манкусо тривалістю 108 хвилин.

Цей фільм розповідає історію собаки на ім'я Бейлі, яка має намір захистити свою кохану людину Ітана Монтгомері за всяку ціну. Незалежно від того, скільки разів їй доводиться перероджуватись у різних собак, вона прагне знайти його та допомогти.

Нагадаємо, UAportal зібрав 10 надихаючих та мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному. Можливо, ці стрічки підштовхнуть вас до завершення давно запланованих ідей.

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