Що приготувати з кислого молока: три варіанти для ідеальних страв

Кисле молоко може стати універсальним інгредієнтом, який додасть вашим стравам неповторного смаку та текстури. Uaportal розповів про 3 способи використання кислого молока в повсякденному приготуванні їжі.

Випічка

Кисле молоко надає пікантного смаку й допомагає зробити страву ніжнішою. Щоб замінити кисле молоко звичайним, наприклад у рецептах млинців, кексів чи тортів, просто додайте чайну ложку оцту або лимонного соку в чашку й залиште на кілька хвилин, поки воно не згорнеться.

Маслянка

Додайте столову ложку лимонного соку в чашку зі скислим молоком і залиште приблизно на 5 хвилин. Кислота змусить рідину згорнутися й загуснути, в результаті чого вийде терпка альтернатива маслянці. Це можна використовувати при приготуванню печива, оладок та для заправки салатів.

Маринад

Кислотність допомагає йому стати м'якшим і водночас надає йому особливого смаку. Просто замочіть м'ясо в кислому молоці на кілька годин або на ніч перед приготуванням. Цей метод особливо ефективний для курки та свинини.

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