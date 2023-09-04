Буде краще за вершки: що додати в пюре для смаку

Для багатьох любителів гарнірів картопляне пюре – це справжній смаколик. Більшість людей заправляє пюре вершками, проте цього не варто робити.

Про це повідомили в Pixel. Натомість є вдаліша та смачніше альтернатива цьому.

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Деякі гурмани додають у своє улюблене пюре сметану, надаючи страві ніжності і більшого багатства смаку. Сметана виявляється кращим компонентом для пюре, ніж вершки.

Багатьом людям подобається додавати до пюре вершки через їхню жирність. Але проблема полягає в тому, що ця заміна може призвести до невдалої консистенції пюре, зробивши його менш повітряним.

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Тоді як сметана з молоком можуть зробити картопляне пюре ніжнішим і більш насиченим. При приготуванні картопляного пюре сметану слід додавати після масла та одночасно з молоком. Тому перед використанням сметану можна змішати з молоком в окремій ємності.

Також варто додавати сметану перед самою подачею страви. Якщо пюре, заправлене сметаною, буде зберігатися в холодильнику протягом кількох годин, то вона може надати йому неприємну кислинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що картопляне пюре можна легко зіпсувати, якщо додати інгредієнти не в тому вигляді. Адже смак пюре залежить навіть від моменту, коли ви додаєте сіль.

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