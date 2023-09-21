Что приготовить из кефира: три варианта для идеальных блюд

Кислое молоко может стать универсальным ингредиентом, который придаст вашим блюдам неповторимый вкус и текстуру. Uaportal рассказал о 3 способах использования простокваши в повседневном приготовлении пищи.

Выпечка

Кислое молоко придает пикантный вкус и помогает сделать блюдо более нежным. Чтобы заменить его обычным, например в рецептах блинов, кексов или тортов, просто добавьте чайную ложку уксуса или лимонного сока в чашку и оставьте на несколько минут, пока оно не свернется.

Масленка

Добавьте столовую ложку лимонного сока в чашку со кислым молоком и оставьте примерно на 5 минут. Кислота заставит жидкость свернуться и загустеть, в результате чего получится терпкая альтернатива масленке. Это можно использовать при приготовлении печенья, оладий и заправки салатов.

Маринад

Кислотность помогает ему стать мягче и одновременно придает ему особый вкус. Просто замочите мясо в кефире на несколько часов или на ночь перед приготовлением. Этот метод особенно эффективен для курицы и свинины.

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