Довше зберігатиметься: як правильно доглядати за цибулею

Як доглядати за цибулею для довгого зберігання

Зберігання цибулі протягом тривалого часу може бути складним завданням, особливо якщо у вас немає доступу до підвалу. Однак існує простий спосіб, який допоможе зберегти цибулю свіжою та запобігти її гниттю протягом зимових місяців.

Перш ніж розпочати такий процес, важливо переконатися, що ви зібрали цибулю в потрібний час і дозволили їй ретельно просохнути. Правильне сушіння має важливе значення для успішного тривалого зберігання.

Щоб створити ідеальні умови для цибулі, знадобляться паперові пакети та звичайне борошно. Вистеліть дно паперового пакета тонким шаром розпушувача. Цей природний абсорбент вологи допоможе запобігти надлишку вологи і подальшому гниттю.

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Потім акуратно викладіть цибулю в пакет, переконавшись, що між кожною цибулиною достатньо місця для належного доступу повітря. Після того, як мішок буде заповнений шаром цибулі, злегка присипте її борошном.

Шар борошна слугує додатковим поглиначем вологи і створює захисний бар'єр від накопичення вологи. Якщо у вас великий урожай цибулі, ви можете зробити кілька шарів в одному мішку. Просто чергуйте шари цибулі та борошна, злегка присипаючи кожен шар борошном. Не забудьте щільно закрити пакет, щоб запобігти витоку вологи.

Поєднуючи розпушувач і борошно, ви створюєте мікросередовище всередині паперового пакета, яке перешкоджає росту плісняви та бактерій, що може призвести до гниття.

Борошно та розпушувач разом поглинають зайву вологу, яку природним чином виділяє цибуля, зберігаючи її сухою та запобігаючи гниттю. Крім того, цей метод допомагає мінімізувати ймовірність передчасного проростання під час зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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