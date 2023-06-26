Еволюція комедійних фільмів у Голлівуді: з чого сміялися глядачі в різний час

UAportal підготував аналіз еволюції комедійних фільмів протягом історії. Жанр комедії змінювався протягом багатьох років, на нього впливали різні епохи, у результаті з'явився популярний жанр, який ми знаємо сьогодні.

Епоха німого кіно (1895-1927)

В епоху німого кіно в комедійних фільмах переважали елементи "фізичної комедії" та гумор у стилі "слепстік". Найвідомішою фігурою цього періоду був Чарлі Чаплін, який став світовою сенсацією завдяки своєму культовому персонажу Бродязі.

Серед інших помітних постатей епохи німого кіно – Бастер Кітон та Гарольд Ллойд, які також вплинули на комедійний жанр. Відсутність діалогів означало, що гумор мав передаватися через дії та висловлювання, що зробило фізичну комедію найважливішим елементом жанру.

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Золоте століття Голлівуду (1930-1950-і роки)

Золоте століття Голівуду принесло значні зміни у жанрі комедії, оскільки фільми стали більш просунутими та заснованими на діалогах. У цю епоху стали популярними комедії у стилі "гвинтбол", а такі фільми, як "Вихування дитини" та "Його дівчина П'ятниця", стали класикою.

У цю епоху також виникли комедійні дуети: Лорел і Харді та Ебботт та Костелло стали відомими іменами. У цей період жанр продовжував розвиватися, і музичні комедії також набирали популярності.

Новий Голлівуд (1960-1970-і роки)

У 1960-х та 1970-х роках з'явилася нова хвиля комедійних фільмів, які кидали виклик традиційним умовностям та розсовували кордони. Такі фільми, як "Випускник" і "Гарольд і Мод", торкалися заборонених тем, а "Літаючий цирк Монті Пайтона" представив новий стиль комедії, нешанобливий і абсурдний.

У цю епоху також виникло незалежне кіно, а такі режисери, як Вуді Аллен та Мел Брукс, зробили свій внесок у комедійний жанр. Фільми цього періоду часто містили більше політичних та соціальних коментарів, відбиваючи мінливі часи.

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Епоха блокбастерів (1980-1990-і роки)

У 1980-х і 1990-х роках відбулося зрушення у бік більших та комерційних комедійних фільмів. Успіх таких фільмів, як "Мисливці за привидами" та "Один удома", проклав шлях для комедійних блокбастерів, а фільми стали більш орієнтовані на видовищність та спецефекти.

Ця епоха також ознаменувалася підйомом підліткової комедії, коли такі фільми, як "Клуб "Сніданок" і "Невловимі", стали культовою класикою. Популярність цих фільмів відображала мінливі смаки глядачів та їхнє прагнення до легковажніших і доступніших для сприйняття речей.

Цифрова епоха (2000-ті – теперішній час)

Цифрове століття призвело до значних змін у комедійному жанрі: кінематографісти використовують нові технології для створення більш візуально вражаючих та цікавих фільмів. Використання CGI та анімації відкрило нові можливості для жанру, а такі фільми, як "Шрек" та "Історія іграшок", стали касовими хітами.

У цю епоху також зросла популярність жанру мокьюментарі: такі серіали, як "Офіс" та "Парки та відпочинок", стали культурними тачстоунами. Жанр продовжує розвиватися: поява творців онлайн-контенту та зростання потокових сервісів відкрили нові можливості для коміків та режисерів.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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