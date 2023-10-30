Генетика чи стрес: топ-5 причин випадіння волосся

UAportal розповість про п'ять найпоширеніших причин, чому випадає волосся. Від гормонального дисбалансу до захворювань шкіри голови – дізнайтеся про причини, аби змогти запобігти проблемі.

Гормональні зміни. Основною причиною випадіння волосся є гормональні зміни, які можуть відбуватися під час статевого дозрівання, вагітності або менопаузи.

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Генетичні фактори. Ще однією провідною причиною випадіння волосся є генетика, особливо у випадку сімейної схильності до випадіння волосся. Облисіння за чоловічим типом є найпоширенішим типом генетичного випадіння волосся.

Погане харчування. Нестача основних поживних речовин, таких як вітаміни та мінерали, послаблює волосяні фолікули і призводить до випадіння волосся. Дотримання збалансованої дієти, багатої на залізо, біотин і вітамін D, має вирішальне значення для здорового росту волосся.

Стрес. Фізичний та емоційний стрес може сприяти випадінню волосся, оскільки він порушує цикл росту та спричиняє випадіння.

Надмірна укладка та термічне пошкодження. Надмірна термічна укладка та агресивна хімічна обробка можуть пошкодити волосяні фолікули і зробити волосся більш схильним до ламкості та випадіння.

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