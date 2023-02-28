Гороскоп для Терезів, Скорпіона та Стрільця на 28 лютого: чиї бажання виконаються

UAportal підготував гороскоп на 28 лютого 2023 року для Терезів, Скорпіона та Стрільця. Одному з цих знаків зодіаку слід чекати на виконання бажань, а іншому – кар'єрний успіх.

Терези

Сьогодні у Терезів день виконання бажань, оскільки зірки складаються на вашу користь. Ви можете відчути себе впевненіше та задоволеніше, ніж зазвичай, тому обов'язково скористайтеся цією позитивною енергією. Цей день може здатися чудовим часом для прийняття важливих рішень чи змін. Втім, краще почекати, поки ви не переконаєтесь, що це те, чого ви дійсно хочете.

Терези можуть очікувати, що сьогодні виконаються їхні бажання, якщо вони наполегливо працювали над їх здійсненням. Зірки розташовані відповідно до ваших цілей та бажань, тому не соромтеся домагатися бажаного. Тільки пам'ятайте, що важливо залишатися на землі та не захоплюватися азартом чи очікуваннями.

Скорпіон

Сьогодні для Скорпіонів настане день довгоочікуваних змін. Ви можете відчути себе неспокійним і спраглим чогось нового у своєму житті, але постарайтеся не поспішати, не подумавши спочатку про наслідки. Перш ніж приймати будь-які важливі рішення або робити різкі дії, знайдіть час, щоб все обміркувати.

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Скорпіонам слід чекати сьогодні на якісь зміни, якщо вони докладали зусиль для досягнення своїх цілей. Зірки сприяють вашим амбіціям, тому не соромтеся використовувати будь-які можливості, які з'являються на вашому шляху. Тільки пам'ятайте, що важливо залишатися зосередженим на тому, що ви дійсно хочете, і не дозволяти собі відволікатися на сторонні речі чи перешкоди на дорозі.

Стрілець

Сьогодні у Стрільців день кар'єрного успіху, оскільки планети сприяють вашим професійним заняттям. Це може означати підвищення служби або пошук нових можливостей на роботі. Хоч би що це було, обов'язково скористайтеся цією позитивною енергією! Однак не забувайте і про інші аспекти вашого життя – подбайте про себе та проведіть час із близькими людьми!

Стрільці можуть розраховувати на те, що їхній сьогоднішній кар'єрний успіх буде стійким, якщо вони продовжуватимуть докладати зусиль для досягнення своїх цілей протягом тривалого часу. Планети зараз сприяють вашим амбіціям, але для того, щоб ці успіхи збереглися надовго, знадобиться наполеглива праця і самовідданість!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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