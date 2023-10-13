Господині розповіли, як легко знищити чорну плісняву у ванній

Що потрібно знати про видалення чорної цвілі у ванній кімнаті

UAportal підготував важливу інформацію та поради експертів щодо ефективного видалення чорної плісняви з ванної кімнати. Чорна пліснява може становити загрозу для здоров'я та завдати шкоди оселі, тому вкрай важливо вирішити цю проблему якнайшвидше.

Дотримуючись наведених порад, можна вжити необхідних заходів для безпечного усунення чорної плісняви та запобігання її повторному виникненню.

Приготуйте розчин з води та відбілювача

Щоб ефективно видалити чорну плісняву у ванній кімнаті, створіть розчин для чищення, змішавши в рівних пропорціях воду і відбілювач. Нанесіть розчин на уражені ділянки, повністю покривши їх. Залиште його на плісняві приблизно на 5 хвилин, щоб він почав діяти і руйнувати плісняву.

Опісля видаліть плісняву за допомогою щітки або губки, докладаючи достатнього тиску, щоб повністю її очистити. Нарешті, ретельно промийте ділянку водою, щоб видалити залишки миючого розчину та часточки цвілі.

Зменшіть рівень вологості в приміщенні

Профілактика відіграє життєво важливу роль у боротьбі з чорною пліснявою у вашій ванній кімнаті. Забезпечте належну вентиляцію у ванній кімнаті, використовуючи витяжні вентилятори або відкриваючи вікна під час прийняття душу, щоб зменшити вологість.

Регулярно перевіряйте та усувайте будь-які пошкодження у кранах, трубах або душових лійках, щоб запобігти накопиченню вологи. Крім того, регулярно чистіть поверхні у ванній кімнаті, особливо ті, що схильні до накопичення вологи, за допомогою антибактеріального миючого засобу.

Замініть герметик

Якщо ви помітили чорну плісняву на силіконовій прокладці або герметику, краще замінити їх, ніж намагатися очистити. Почніть з обережного видалення старої шпаклівки гострим канцелярським ножем або інструментом для видалення шпаклівки.

Очистіть ділянку сумішшю з оцту і води в рівних пропорціях або миючим засобом на основі відбілювача. Після того, як ділянка стане чистою і сухою, заклейте її новим герметиком, щоб ефективно загерметизувати стик і запобігти подальшому росту цвілі.

Скористайтесь природними засобами

Багато природних засобів можуть ефективно видалити чорну плісняву. Олія чайного дерева відома своїми протигрибковими властивостями, і її можна використовувати, розвівши одну чайну ложку олії в одній склянці води. Розпиліть цю суміш безпосередньо на запліснявілу поверхню і залиште на годину.

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Оцет – ще один ефективний натуральний засіб для видалення цвілі. Нанесіть нерозбавлений білий оцет на запліснявілу ділянку і залиште на годину, перш ніж відтерти. Не забудьте надіти захисні рукавички та маску під час використання цих засобів.

Зверніться до фахівців

У важких випадках зараження чорною пліснявою або при обробці великої площі рекомендується звернутися за професійною допомогою. Фахівці мають досвід і спеціалізоване обладнання для безпечного видалення плісняви та усунення першопричини її появи.

Вони можуть виявити будь-які приховані джерела цвілі, наприклад, у порожнинах стін, і ретельно їх усунути. Професійна санація забезпечує ефективне видалення плісняви та знижує ризик її повторної появи.

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