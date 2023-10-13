Ілюзія: чому міражі впливають на свідомість і змінюють реальність

Захопливий природний феномен, який часто заплутує людське сприйняття, – міраж. Ці оптичні ілюзії трапляються в різних місцях по всьому світу, а найбільш відомим прикладом є ілюзія оазису в пустелі. Перш ніж зануритися в деталі міражів, важливо пояснити, що вони не є простими оптичними ілюзіями.

Насправді як пояснює Ентоні Янг з Каліфорнійського державного університету, вони являють собою викривлені зображення реальних об'єктів, що призводить до неправильного їх тлумачення тими, хто їх бачить.

Зустрічаючись з міражем, люди часто приймають його за щось знайоме, оскільки їхній розум намагається зрозуміти справжню природу цього явища. Наприклад, у пустельних регіонах міражі, що відображають небо, можуть бути сприйняті як мерехтливі калюжі води. Як же проявляються ці міражі, і що спричиняє зміщення зображення реального об'єкта?

Щоб зрозуміти міражі, ми повинні розглянути поняття заломлення світла. Це явище виникає, коли світлові хвилі проходять крізь матеріали з різною густиною.

Зазвичай світло рухається прямолінійно в межах одного середовища. Однак при переході з одного матеріалу в інший його траєкторія викривляється через зміну густини. І саме це викривлення світла призводить до утворення міражів.

Існує два типи міражів, які зазвичай виникають у різних умовах. Почнемо з тих, що спостерігаються над водоймами навесні та влітку. У цьому випадку температура води значно нижча за температуру повітря над нею. Як наслідок, між повітрям у безпосередній близькості до води і повітрям вище встановлюється різниця температури і густини.

Читайте також: Три кімнатні рослини можуть усунути пил: обов'язково тримайте їх вдома

Коли світло відбивається від такого об'єкта, як корабель, айсберг або острів, воно викривляється в бік щільнішого, прохолоднішого повітря. Таким чином, світло, що потрапляє в більш холодне повітря на рівні моря, створює міраж, завдяки чому об'єкт здається більшим і знаходиться в іншому місці.

Наші очі, які звикли сприймати пряму траєкторію світла, намагаються примиритися з викривленням світла та інтерпретувати зміщення об'єкта.

З іншого боку, пустелі або розпечене асфальтове покриття прокладають шлях для іншого виду міражів. Коли земля і прилегле повітря тепліші порівняно з повітрям вище, сонячне світло, що падає зверху, викривляється в бік прохолодного повітря.

Людське сприйняття, яке очікує, що світло рухається прямо, неправильно інтерпретує це вигнуте світло як перевернуте або опущене зображення. В результаті міраж неба може перетворитися на ілюзорну водну гладь у пустелі.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!