Як швидше заснути: прості та дієві лайфхаки

UAportal розповідає про практичні лайфхаки, які допоможуть вам висипатися. Вивчіть прості поради та техніки, які зміцнять ваш сон і допоможуть прокидатися бадьорими та свіжими.

Створення атмосфери перед сном

Створення атмосфери перед сном може допомогти швидко заснути. Перед сном слід встановити процедуру, яка сигналізуватиме організму про необхідність розслабитися і підготуватися до сну.

Такі дії, як приглушення світла, прийняття теплої ванни або практика релаксаційних технік, таких як глибоке дихання або медитація, повинні бути включені в розпорядок дня. Виконуючи один і той самий режим щовечора, організм почне асоціювати ці дії зі сном, що полегшить швидке засинання.

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Оптимізуйте середовище для сну

Оптимізуйте середовище для сну, щоб швидко засинати. Переконайтеся, що спальня є комфортним і спокійним місцем для сну.

Підтримуйте в кімнаті прохолоду, темряву і тишу, щоб створити ідеальне середовище для сну. Подумайте про покупку зручного матраца та подушок, а також використовуйте затемнені штори або маску для очей, щоб заблокувати світло, яке заважає сну, що може покращити якість сну і допомогти вам швидше заснути.

Обмежте час перед сном перед екраном

Щоб швидко заснути, обмежте час перед екраном до сну. Синє світло, яке випромінюють електронні пристрої, такі як смартфони, планшети та комп'ютери, може порушити сон. Бажано уникати екранів принаймні за годину перед сном.

Заняття розслаблюючими видами діяльності, такими як читання книги, прослуховування заспокійливої музики або хобі, можуть сприяти виробленню мелатоніну, гормону, який регулює сон, і підвищити шанси на швидке засинання.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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