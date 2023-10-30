Как быстрее заснуть: простые и действенные лайфхаки

UAportal рассказывает о практических лайфхаках, которые помогут вам высыпаться. Изучите простые советы и техники, которые укрепят ваш сон и помогут просыпаться бодрыми и свежими.

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Создание атмосферы перед сном

Создание атмосферы перед сном может помочь быстро уснуть. Перед сном следует установить процедуру, которая будет сигнализировать организму о необходимости расслабиться и подготовиться ко сну.

Такие действия, как приглушение света, принятие теплой ванны или практика релаксационных техник, таких как глубокое дыхание или медитация, должны быть включены в распорядок дня. Выполняя один и тот же режим каждый вечер, организм начнет ассоциировать эти действия со сном, что облегчит быстрое засыпание.

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Оптимизируйте среду для сна

Оптимизируйте среду для сна, чтобы быстро засыпать. Убедитесь, что спальня комфортно и спокойно для сна.

Поддерживайте в комнате прохладу, тьму и тишину, чтобы создать идеальную среду для сна. Подумайте о покупке удобного матраса и подушек, а также используйте затемненные шторы или маску для глаз, чтобы заблокировать мешающий сон свет, что может улучшить качество сна и помочь вам быстрее заснуть.

Ограничьте время перед сном перед экраном

Чтобы быстро заснуть, ограничьте время перед экраном до сна. Синий свет, излучаемый электронными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и компьютеры, может нарушить сон. Желательно избегать экранов, по крайней мере, за час перед сном.

Занятия расслабляющими видами деятельности, такими как чтение книги, прослушивание успокаивающей музыки или хобби, могут способствовать выработке мелатонина, регулирующего сон гормона и повысить шансы на быстрое засыпание.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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