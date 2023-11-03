Як швидко і просто відмити плиту: корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть підтримувати в чистоті плиту на кухні. Дізнайтеся, як без особливих зусиль її очистити і зробити блискучою, ніби новою.

Оцет і харчова сода

Змішайте рівні частини оцту та харчової соди в пульверизаторі та розпиліть цю суміш на стійкі плями або жирні ділянки плити. Залиште на кілька хвилин, щоб оцет і сода почали діяти. За допомогою губки або ганчірки відчистіть бруд, а потім ретельно змийте його водою і витріть чистою ганчіркою.

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Лимонний сік і розчин солі

Розріжте свіжий лимон навпіл і додайте трохи солі на надрізану сторону, використовуючи його як скраб, щоб протерти бруд і плями на плиті. Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, допомагає розщеплювати жир і стійкі залишки, а сіль діє як засіб для видалення нагару. Після чищення витріть суміш ганчіркою або губкою і промийте поверхню водою, і плита буде блискуче чиста і пахнутиме свіжістю.

Мило для посуду та тепла вода

Наповніть тазик або раковину теплою водою і додайте кілька крапель мила для посуду. Помістіть решітки плити або знімні кільця конфорок у мильну воду і залиште їх на кілька хвилин. Після замочування почистіть решітки щіткою або губкою, щоб видалити залишки жиру або частинки їжі, ретельно промийте їх і висушіть, перш ніж встановлювати назад на плиту.

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