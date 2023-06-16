Як швидко охолоджувати напої: поради, які допоможуть влітку

У літню спеку немає нічого кращого за освіжаючий холодний напій, щоб охолонути. UAportal підготував список методів, охолодження напоїв у найкоротші терміни.

Занурте пляшку у воду

Якщо ви опинилися поряд із водоймою, у вашому розпорядженні власний холодильник природи. Скористайтеся цим, зануривши пляшки у прохолодну воду. Щоб вони не спливли, закопайте їх у пісок у кромки води або помістіть у відро, прив'язане до мотузки, і опустіть у воду, якщо ви знаходитесь у човні.

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Наберіться терпіння, і незабаром вода почне діяти, роблячи ваші напої приємно прохолодними та освіжаючими. Для досягнення оптимальних результатів занурюйте їх у більш глибоку та прохолодну воду, щоб забезпечити ретельне охолодження.

Спробуйте метод вологого обгортання

Загорніть пляшку у вологий рушник або футболку і поставте її в місце, що добре провітрюється, бажано з легким вітерцем. Волога, випаровуючись з тканини, створює ефект охолодження, підтримуючи нижчу температуру під нею і зберігаючи ваш напій чудово охолодженим. Не забувайте періодично змочувати тканину для підтримки ефекту охолодження.

Використовуйте термосумку з льодом

Перетворіть звичайний термос на портативний охолоджувач напоїв за допомогою кубиків льоду. Такі термоси можна легко знайти у більшості супермаркетів. Помістіть ваші пляшки у сумку та посипте їх льодом. Ізоляція сумки допоможе зберегти прохолодну температуру, а лід уповільнить процес нагрівання, зберігаючи ваші напої освіжаючим та охолодженим протягом тривалого часу. Вибирайте добре ізольований пакет, щоб досягти кращих результатів та продовжити термін служби льоду.

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Удоскональте метод льоду за допомогою великої солі

Наповніть ємність водою, додайте лід і приблизно 100 г великої солі. Додавання солі у воду знижує температуру замерзання, що призводить до уповільнення танення льоду. Застосовуючи цей метод, ваші пляшки залишатимуться холодними протягом тривалого часу навіть у менш ідеальних контейнерах для охолодження.

Використовуйте термос або ізольовану флягу

Коли ми думаємо про термос, то зазвичай асоціюємо його зі збереженням гарячих напоїв. Однак ці судини також добре справляються з підтриманням низьких температур. Приготуйте заздалегідь напій і перелийте його в попередньо охолоджений термос. Відмінна ізоляція збереже ваш напій освіжаюче прохолодним, що дозволить вам насолоджуватися ним, коли захочете.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як очистити холодильник від наклейок та слідів магнітів, скориставшись дієвими лайфхаками.

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