Як швидко впоратися з нежиттю

Одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються люди – це нежить. UAportal підготував практичні поради про те, як вилікувати нежить та покращити повсякденне життя.

Дотримуйтесь водного балансу

Пити багато рідини необхідно для того, щоб залишатися зволоженим, і це може допомогти полегшити нежить. Коли організм зневоднений, слизові оболонки стають сухими, що ускладнює виведення слизу з носа. Пиття достатньої кількості води та інших рідин, таких як чай або бульйон, допоможе зберегти слизові оболонки зволоженими та еластичними, що полегшить сморкання та очистить ніс від закладеності.

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Використовуйте зволожувач повітря

Зволожувач повітря – корисний засіб для полегшення нежиті. Сухе повітря може дратувати носові ходи, змушуючи організм виробляти більше слизу. Додаючи вологу в повітря за допомогою зволожувача, ви можете зменшити кількість слизу, що виробляється організмом, і полегшити закладеність носа. Зволожувачі повітря особливо корисні вночі, коли ви спите, тому що в цей час організм виробляє найбільше слизу.

Спробуйте сольові назальні краплі

Сольові назальні краплі – це природний та ефективний спосіб полегшити нежить. Вони працюють за рахунок розрідження слизу в носі, що полегшує очищення від закладеності. Сольові краплі продаються без рецепта в більшості аптек, або ви можете зробити їх самостійно, змішавши сіль із водою. Просто нахиліть голову назад і капніть кілька крапель у кожну ніздрю, а потім обережно продуйте ніс.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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