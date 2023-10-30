Як досягнути бездоганної чистоти після ремонту: поради для швидкого прибирання

UAportal підготував поради, які допоможуть заощадити час і сили, підтримуючи чистоту після ремонту. Виконання цих кроків дозволить досягти ідеальної чистоти всього за кілька простих кроків.

Прибирання сміття

Прибираючи після ремонту, почніть з прибирання сміття. Зберіть все сміття, наприклад, балончики з-під фарби, залишки матеріалів та упаковки, і утилізуйте його належним чином. Це одразу покращить зовнішній вигляд вашого простору.

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Витирайте пил

Витирайте пил перед тим, як приступати до інших завдань з прибирання. Під час ремонту часто утворюється багато пилу, і він має властивість осідати на кожній поверхні. Візьміть пилосос або ганчірку з мікрофібри і протріть усі меблі, стільниці та полиці.

Вимийте вікна

Протріть вікна та дзеркала. Після ремонту, швидше за все, можна помітити плями і сліди на склі. Ретельно очистіть їх засобом для миття скла та безворсовою ганчіркою.

Приберіть підлогу

Насамкінець вимийте підлогу. Залежно від типу підлогового покриття, оберіть відповідний миючий засіб і вимийте підлогу шваброю. Цей крок зробить вашу кімнату чистою та свіжою і по-справжньому завершить процес прибирання після ремонту.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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