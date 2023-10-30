Як використовувати бананову шкірку в побуті: корисні лайфхаки

Дізнайтеся лайфхаки, які можуть принести користь в побуті і навколишньому середовищі. UAportal підготував лайфхаки щодо використання бананової шкірки для полірування шкіри та збагачення саду.

Полірування шкіряного взуття

Після того, як з'їли банан, шкірку не варто відразу викидати. Внутрішню частину бананової шкірки можна використовувати для полірування шкіряного взуття або сумок. Натуральні олії, що містяться в банановій скоринці, діють як поліроль, надаючи виробам глянцевого блиску.

Природне добриво

Замість того, щоб викидати шкірку, подумайте про те, щоб закопати її у своєму саду або горщику з рослинами. Коли шкірка розкладається, вона вивільняє в ґрунт цінні поживні речовини, такі як калій, фосфор і кальцій. Ці поживні речовини сприяють здоровому росту рослин і можуть бути економічною альтернативою магазинним добривам.

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Прискорювач компосту

Подрібнивши шкірку на невеликі шматочки і додавши їх у компостний ящик, можна прискорити процес розкладання. Бананова шкірка має високе співвідношення вуглецю до азоту, що сприяє забезпеченню необхідними поживними речовинами мікроорганізмів у компості. В результаті виходить багатий на поживні речовини компост, який ідеально підходить для вирощування рослин.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани. Завдяки цим порадам, фрукт залишиться свіжим майже 3 тижні.

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