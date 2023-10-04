Як використати кондиціонер для волосся в побуті: лайфхаки

UAportal підготував п'ять альтернативних варіантів використання кондиціонерів для волосся. Від замінника крему для гоління до засобу для розплутування ювелірних прикрас, кондиціонер виявляється багатоцільовим продуктом, який виходить за рамки своєї традиційної ролі.

Замінник піни для гоління

Слід нанести велику кількість кондиціонера на шкіру перед голінням, щоб створити гладку поверхню і зменшити подразнення. Зволожувальні властивості кондиціонера залишать шкіру м'якою та зволоженою.

Зняття стійкого макіяжу

Необхідно нанести невелику кількість кондиціонера на ватний диск і м'яко стерти макіяж. Кондиціонер допоможе розщепити косметику, що полегшить видалення без жорсткого відтирання.

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Пом'якшувач для білизни

Рекомендується додати невелику кількість кондиціонера до білизни під час полоскання, щоб пом'якшити одяг. Це особливо корисно для рушників та постільної білизни, оскільки вони зможуть стати більш пухнастими.

Розплутування ювелірних прикрас

Варто нанести невелику кількість кондиціонера на ганчірку або щітку і обережно обробити ним заплутані ланцюжки або браслети. Кондиціонер допоможе змастити метал, що полегшить його розплутування, не завдаючи шкоди прикрасам.

Полірування приладів з нержавіючої сталі

Невелика кількість кондиціонера наноситься на м'яку тканину і нею поліруються поверхні з нержавіючої сталі. Кондиціонер допоможе видалити відбитки пальців і плями, залишивши прилади блискучими і чистими.

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