Як використовувати старий смартфона: топ-5 інноваційних способів

UAportal підготував п'ять найкращих ідей, які дадуть застарілому пристрою нове життя. Дізнайтеся про прихований потенціал вашого старого пристрою.

Музичний плеєр

Якщо цікаво, що робити зі своїм старим смартфоном після придбання нового, є кілька ідей, які можна розглянути. Один з варіантів – перетворити його на спеціальний музичний плеєр. Для цього варто лише завантажити улюблені музичні програми та підключити пару навушників.

Цифрова фоторамка

Перетворіть смартфон на дисплей для ваших улюблених фотографій, завантаживши програму для показу слайд-шоу фотографій. Таким чином, можна демонструвати найзаповітніші моменти по черзі.

Крім того, використовуйте старий телефон як спеціальний пристрій для читання електронних книг. Встановіть улюблені програми для читання і насолоджуйтеся ним у дорозі.

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Ігровий пристрій або GPS

Завантажуйте навігаційні програми та отримуйте доступ до офлайн-карт для навігації без використання мобільного зв'язку. Крім того, можна перетворити старий телефон на портативний ігровий пристрій. Встановіть бажані ігри та пориньте у світ ігор за допомогою спеціального пристрою.

Будильник або радіоняня

Налаштуйте будильник і використовуйте додатки для відстеження сну, щоб покращити режим відпочинку. Крім того, можна перетворити свій старий телефон на радіоняню. За допомогою програми для спостереження за дитиною можна наглядати за малюком з іншої кімнати.

Портативний пристрій для резервного копіювання

Скористайтеся перевагами хмарних сховищ або зовнішніх накопичувачів для збереження важливих файлів і фотографій. Крім того, корисним може бути використання старого телефону як пристрою для продуктивності та організації. Встановіть програми для продуктивності, нотатки та списки справ, щоб залишатися організованими та ефективними.

Нагадаємо, акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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