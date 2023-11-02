Як позбутися хропіння: корисні лайфхаки для здорового сну

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть позбутися хропіння за допомогою простих змін. Дізнайтеся про прості, але ефективні методи боротьби з храпом і поліпшення якості сну.

Положення тіла

Спробуйте спати на боці, а не на спині, щоб тримати дихальні шляхи відкритими. Сон на боці допомагає запобігти розслабленню язика і м'яких тканин у горлі, що може спричинити хропіння. Можна покращити сон на боці, використовуючи подушку для тіла або поклавши тенісний м'яч за пояс, щоб не перевертатися на спину протягом ночі.

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Підняття узголів'я

Підняття верхньої частини тіла може допомогти тримати дихальні шляхи відкритими під час сну, ефективно зменшуючи хропіння. Цього можна досягти, додавши тверді подушки під голову або використовуючи клиноподібну подушку. Забезпечення належної підтримки подушок і матраца також має вирішальне значення для профілактики хропіння.

Спосіб життя

Дотримання здорового способу життя може мати довгостроковий ефект на зменшення хропіння. Регулярні фізичні вправи та збалансована дієта допоможуть контролювати вагу, яка часто пов'язана з хропінням. Також бажано уникати вживання алкоголю і важкої їжі перед сном, оскільки вони можуть сприяти виникненню храпу.

Нагадаємо, іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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