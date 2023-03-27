Як позбутися тарганів раз і назавжди

Таргани – одні з найпоширеніших домашніх шкідників, яких буває важко позбутися. UAportal підготував список порад, які допоможуть ефективно впоратися з цією проблемою з мінімальними зусиллями та витратами!

Порада 1

Використовуйте натуральні природні репеленти

Деякі натуральні речовини, такі як лаврове листя, огіркова шкірка, зубчики часнику, лимонний сік, порошок борної кислоти можуть бути використані як органічні репеленти проти тарганів. Їх необхідно стратегічно розкласти вдома в місцях, де жуки можуть ховатися або часто переміщатися, наприклад, біля кухонних приладів або стоків раковини.

Читайте також: Як зробити саморобну пастку для тарганів за копійки

Порада 2

Використовуйте пастки та спеціальні приманки

Пастки для тарганів – чудовий спосіб зловити та знищити комах у будинку. Встановіть пастки у місцях можливого скупчення тарганів, наприклад, у темних кутах, під меблями або за побутовою технікою.

Порада 3

Загерметизуйте потенційні місця проникнення

Таргани можуть проникнути до будинку через найдрібніші тріщини та щілини. Важливо оглянути житло на предмет потенційних місць проникнення та закласти їх шпаклівкою або іншими матеріалами. Це допоможе запобігти зараженню у майбутньому.

Раніше ми писали про те, як швидко навести лад у всій квартирі, якщо гості вже "на порозі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !