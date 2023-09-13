Як відіпрати білі кросівки від бруду і жовтих плям: три корисні лайфхаки

UAportal підготував ефективні методи та засоби, які допоможуть відіпрати білі кросівки від бруду і жовтих плям. Дотримуйтесь цих порад, щоб відновити яскравість кросівок і зберегти їх у відмінному стані.

М'який розчин для чищення

Для прання білих кросівок рекомендується використовувати м'який миючий засіб або господарське мило, змішане з теплою водою. Нанесіть розчин на щітку з м'якою щетиною або губку і обережно потріть кросівки, приділяючи особливу увагу забрудненням і плямам. Цей метод забезпечує надійне очищення, не завдаючи кросівкам шкоди.

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Харчова сода та оцет

Для більш складних плям або пожовтіння, суміш харчової соди та білого оцту може бути дуже ефективною. Зробіть пасту, з'єднавши рівні частини харчової соди та білого оцту. Нанесіть її на забруднені ділянки кросівок і залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього за допомогою вологої ганчірки або губки обережно видаліть пасту. Промийте кросівки водою і дайте їм повністю висохнути на повітрі.

Відбілювач

Якщо після використання попередніх методів на ваших білих кросівках залишилися стійкі плями або пожовтіння, відновити їхню яскравість допоможе відбілювач. Шукайте засіб, спеціально розроблений для кросівок, або скористайтеся розчином перекису водню. Нанесіть його на забруднені ділянки і дотримуйтесь рекомендованих інструкцій. Ретельно промийте кросівки і переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж вдягати їх знову.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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