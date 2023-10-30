Як почистити меблі від шерсті домашніх тварин: корисні лайфхаки

Коли справа доходить до чищення меблів від шерсті домашніх тварин, використання ефективних методів може допомогти в цьому ділі. UAportal розповість про різні способи, від використання ворсових валиків до серветок з мікрофібри, які допоможуть зберегти меблі чистими.

Використання ворсового валика

Одним з високоефективних методів видалення шерсті домашніх тварин з меблів є використання ворсового валика. Просто проведіть липкою стороною валика по поверхні меблів, притискаючи його з певним зусиллям, щоб забезпечити належне зчеплення з шерстю. Коли валик заповниться, зніміть верхній шар, щоб відкрити свіжу липку поверхню.

Серветки з мікрофібри

Серветки з мікрофібри також можуть бути чудовим засобом для боротьби з шерстю домашніх тварин. Змочіть ганчірку з мікрофібри у воді та проведіть нею по меблях. Шерсть прилипне до тканини, що полегшить прибирання. Не забувайте регулярно полоскати ганчірку. Цей метод особливо корисний для дерев'яних або шкіряних меблів.

Пилосос з насадкою для шерсті домашніх тварин

Ще один ефективний метод видалення шерсті домашніх тварин з меблів – використання пилососа з насадкою для шерсті тварин. Пилосос збере шерсть, залишивши ваші меблі чистими. Не забувайте регулярно чистити або замінювати фільтр, щоб підтримувати оптимальну потужність.

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Використання гумових рукавичок

Гумові рукавички – несподівано ефективний засіб для видалення шерсті домашніх тварин з меблів. Змочіть чисту пару гумових рукавичок і проведіть ними по меблях. Промийте рукавички і повторюйте процедуру, доки шерсть не стане непомітною. Цей метод ідеально підходить для невеликих ділянок або важкодоступних місць, таких як кути або щілини.

Регулярний догляд за домашніми тваринами

Регулярний догляд за вашими пухнастими друзями – це практичний підхід до зменшення кількості шерсті на меблях. Регулярно розчісуючи своїх улюбленців, ви можете значно зменшити кількість шерсті, яку вони скидають. Придбайте якісну щітку або гребінець, що підходить для типу шерсті вашого улюбленця, і встановіть графік грумінгу.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про чотири поради, як швидко та ефективно видалити шерсть домашніх тварин з пральної машинки.

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