Як підтримувати чистоту килимів за допомогою оцту

Підтримання чистоти килимів може стати справжньою проблемою, особливо якщо у вас є діти, домашні тварини або часто приймаєте гостей. Втім, ви можете підтримувати чистоту ваших килимів за допомогою простого повсякденного предмета, який є в кожного вдома.

Оцет – це універсальний побутовий предмет, який можна використовувати для різних видів прибирання. Він не тільки ефективний, а й екологічний, безпечний та економічний. UAportal підготував лайфхаки, як можна використовувати оцет для підтримки чистоти килимів:

Точкове чищення плям

Оцет можна використовувати для видалення плям, що важко виводяться з килимів. Просто змішайте одну частину оцту з однією частиною води, нанесіть розчин на пляму, залиште на 5 хвилин, а потім протріть чистою ганчіркою. Повторюйте процедуру, поки пляма не буде повністю видалена.

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Дезодоруйте килими

Оцет є ідеальним рішенням для видалення неприємних запахів із килимів. Просто змішайте рівні частини води та оцту в пляшці з розпилювачем та розпиліть розчин на поверхню. Залишіть на 10-15 хвилин, а потім пропилососьте як завжди.

Усунення пилових кліщів

Оцет – це натуральний засіб для позбавлення пилових кліщів, які можуть викликати алергію. Змішайте одну частину оцту з трьома частинами води та за допомогою пляшки з розпилювачем нанесіть розчин на килими. Залишіть на 10 хвилин, потім пропилососьте як завжди. Повторюйте цей процес щотижня для досягнення найкращих результатів.

Глибоке чищення килимів

Для глибокого очищення змішайте одну чашку білого оцту з одним літром теплої води. Використовуйте щітку для чищення, щоб втерти розчин у килим, потім залиште його на 10-15 хвилин. Потім зберіть розчин пилососом і дайте килимам висохнути на повітрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про простий і дешевий спосіб почистити килим без труднощів.

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