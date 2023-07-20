Як правильно мити підлогу, щоб завжди була чистою та свіжою: добірка хитрощів

Як мити підлогу, щоб вона завжди була чистою і свіжою

Практичні поради та підказки, які заощаджують час, гроші та зусилля, стали дуже затребуваними. UAportal підготував добірку хитрощів, які допоможуть з легкістю підтримувати підлогу в чистоті і свіжості.

Обирайте правильний засіб для чищення

Для різних типів підлог потрібні різні засоби. Завжди перевіряйте рекомендації виробника, щоб переконатися, що ви використовуєте засіб для чищення, який підходить для конкретного типу підлоги. Застосовуючи засіб для чищення, обов'язково розводьте його відповідно до інструкції.

Використовуйте правильні інструменти

Для ефективного прибирання підлоги важливо мати правильні інструменти. Придбайте високоякісну швабру або ганчірку з мікрофібри, яка підходить для вашого типу підлоги. Матеріали з мікрофібри чудово вловлюють бруд і пил, залишаючи підлогу бездоганною. Уникайте використання абразивних щіток або грубих матеріалів, які можуть подряпати або пошкодити делікатні поверхні.

Встановіть регулярний режим прибирання

Встановіть регулярний графік прибирання, виходячи зі свого способу життя та інтенсивності руху в домі. Регулярне підмітання або прибирання пилососом допомагає запобігти накопиченню бруду та сміття. Таким чином ви зменшуєте ризик появи подряпин і зберігаєте зовнішній вигляд підлоги.

У приміщеннях з великою прохідністю або в періоди, коли підлога потребує особливої уваги, за потреби проводьте точкове прибирання. Негайно усувайте розлиті рідини або плями, щоб запобігти їх застиганню та ускладненню видалення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими природними очисниками для підлоги варто скористатися. Вони стануть кращими за дорогі побутові хімічні засоби.

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