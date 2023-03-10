Як правильно обробити судака перед приготуванням, щоб прибрати всю луску

Коли справа доходить до очищення судака від луски, завдання може бути досить складним та трудомістким. UAportal підготував п'ять порад, як очистити судака від луски та підготувати до готування. Вони допоможуть правильно обробити рибу.

Порада 1

Почніть з тривоги риби перед тим, як очистити її від луски. Це гарантує, що всі забруднення будуть видалені з риби, перш ніж ви почнете її чистити.

Порада 2

За допомогою гострого ножа видаліть луску, що залишилася на шкірі риби. Зчищайте тільки те, що потрібно, щоб не пошкодити ніжну м'якоть.

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Порада 3

Після того, як луска буде видалена, за допомогою щітки або губки видаліть залишки бруду з поверхні риби.

Порада 4

Перед приготуванням очищеного судака замочіть його в холодній воді з додаванням солі або оцту щонайменше на 15 хвилин, щоб позбутися бактерій та небажаних запахів.

Порада 5

Якщо після замочування все ж таки залишилися якісь залишки, витріть їх кухонним рушником або паперовим рушником, змоченим теплою водою.

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