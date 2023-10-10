Як правильно харчуватись поза домом: п'ять корисних порад

Ви часто харчуєтеся в ресторанах та вживаєте шкідливу їжу? Uaportal зібрав 5 порад, за допомогою яких можна насолоджуватися вечерею в закладах, зберігаючи при цьому збалансований раціон.

Оберіть заклад, який підходить найкраще

Коли ви знаєте, що будете їсти не вдома, то сплануйте свою прогулянку заздалегідь. Порівняйте ресторани та почитайте відгуки, щоб знайти найкращі варіанти. Шукайте заклади, які пропонують здорову їжу та враховують ваші дієтичні обмеження. До того ж можете забронювати столик, щоб потім довго не чекати.

Зважайте на розмір порції

Частенько в різноманітних закладах подають більші порції, що призводить до переїдання. Щоб уникнути цього, розділіть свій обід з кимось із друзів або заберіть із собою їжу, що залишилась. Окрім цього, стежте за сигналами організму й припиняйте їсти тоді, коли настане ситість.

Вибирайте здорові страви

Під час обіду в ресторані може виникнути спокуса поласувати нездоровою їжею, але важливо дбати про своє здоров'я. Шукайте в меню страви, приготовані на грилі, на пару або запечені, а не смажені. Обирайте їжу, у складі якої є багато овочів і нежирних білків.

Пам'ятайте про приховані калорії

Багато ресторанних страв містять приховані калорії у вигляді соусів, заправок та начинок. Просіть принести їх окремо або обирайте легші альтернативи. Наприклад, замініть соус в страві на менш жирний або попросіть подати його окремо, щоб ви могли контролювати кількість споживаних калорій.

Практикуйте помірність

Якщо вам хочеться чогось смачненького, то замовте це, але потім поділіться з кимось десертом або ж замовте меншу порцію.

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