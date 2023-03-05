Як правильно прати кухонні рушники: п'ять порад, які допоможуть прибрати плями

Коли справа доходить до прання кухонних рушників, необхідно виконати кілька кроків, щоб зробити їх чистими, не пошкодивши тканину і не втративши здатність, що вбирає. UAportal підготував п'ять порад, як правильно прати кухонні рушники.

Порада 1

Перш ніж прати кухонний рушник, перевірте етикетку для догляду за ним на наявність спеціальних інструкцій з очищення. Це дозволить уникнути пошкоджень, спричинених використанням неправильного мила або температури води.

Порада 2

Відокремлюйте кухонні рушники від інших тканин, коли кладете їх у пральну машину. Для них потрібно менше миючого засобу, ніж для звичайних предметів одягу, і прати їх слід за більш низької температури.

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Порада 3

Коли йдеться про пральний порошок, вибирайте м'які засоби, призначені спеціально для делікатних тканин, або натуральні засоби. Харчова сода або білий оцет, наприклад, не ушкоджують волокна кухонних рушників.

Порада 4

Стирайте кухонні рушники в холодній воді, так як гаряча вода може викликати усадку і швидше зруйнувати волокна, що з часом зробить їх менш поглинаючими.

Порада 5

Після прання вивішуйте кухонні рушники на вішалку, а не в сушарку. Це допоможе зберегти форму та текстуру тканини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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