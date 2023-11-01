Як правильно прати вовняні речі: поради експертів

UAportal зібрав поради експертів, які допоможуть правильно прати вовняні речі. Від важливості використання холодної води до вибору правильного прального засобу – ця стаття допоможе зберегти якість і довговічність вовняних речей.

Використовуйте холодну воду для досягнення найкращих результатів

Для прання вовняних речей рекомендується використовувати холодну воду та м'який мийний засіб. Використання гарячої води може призвести до небажаних наслідків, таких як усадка та пошкодження волокон, тоді як холодна вода допомагає зберегти форму та колір виробу.

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Обирайте безпечні для вовни пральні засоби

Під час прання вовняних речей важливо використовувати спеціальні мийні засоби для вовни. Вони ефективно очищають, не завдаючи шкоди делікатним волокнам. Важливо читати етикетки та дотримуватися інструкцій виробника.

Використовуйте ручне прання або делікатний режим

Для належного догляду за вовняними речами рекомендується прати їх вручну або використовувати делікатний режим пральної машини. Ручне прання забезпечує кращий контроль над процесом очищення та мінімізує ризики зминання або пошкодження. Якщо ви користуєтеся пральною машиною, бажано вибрати делікатний режим з низькою швидкістю віджиму, щоб запобігти надмірному розтягуванню або деформації тканини.

Уникайте агресивних хімічних речовин та відбілювачів

Щоб зберегти цілісність вовняного одягу, під час прання слід уникати використання агресивних хімікатів та відбілювачів. Такі речовини можуть послабити волокна, викликати знебарвлення та призвести до незворотних пошкоджень.

Дотримуйтеся дбайливого режиму сушіння

Процес сушіння відіграє важливу роль у загальному догляді за вовняним одягом. Після прання бажано акуратно віджати зайву воду з виробу, утримуючись від викручування тканини. Важливо уникати розвішування вовняних речей, оскільки це може порушити їхню форму. Під час сушіння на повітрі забезпечте достатню вентиляцію та тримайте їх подалі від прямих сонячних променів і надмірних джерел тепла.

Зберігайте правильно

Правильне зберігання має вирішальне значення для підтримання якості та довговічності вовняного одягу. Акуратно складіть їх і покладіть у прохолодне, сухе місце подалі від прямих сонячних променів, оскільки вплив сонячних променів може спричинити вицвітання і псування. Крім того, використання засобів від молі може допомогти захистити вовняні речі від пошкоджень.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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