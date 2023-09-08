Як правильно доглядати за жирною шкірою: три обовʼязкові процедури

Багато людей стикається з проблемами догляду за жирної шкіри. UАportal підготував спеціальні методики та рекомендації по догляду, щоб допомогти підтримувати збалансований і сяючий вигляду обличчя.

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Регулярне очищення

Регулярне очищення має важливе значення для людей з жирною шкірою. Рекомендується використовувати м'який очищуючий засіб, спеціально розроблений для цього типу шкіри. Шукайте засоби, які містять такі інгредієнти, як саліцилова кислота або пероксид бензоїлу.

Вони можуть допомогти зменшити надлишкове вироблення шкірного сала. Очищайте обличчя двічі на день, вранці та перед сном, щоб ефективно видаляти бруд, жир і сторонні подразники.

Використовуйте безмасляні зволожуючі креми

Всупереч поширеній думці, жирна шкіра все одно потребує зволоження. Однак важливо обирати безмасляні або некомедогенні зволожуючі засоби, які не закупорюють пори.

Обирайте легкі гелеві формули, які забезпечують зволоження, не додаючи зайвої олії шкірі. Нанесення зволожуючого крему після очищення допомагає підтримувати збалансований і зволожений колір обличчя.

Регулярний пілінг

Пілінг відіграє вирішальну роль у видаленні відмерлих клітин шкіри та очищенні пор, що особливо корисно для жирної шкіри. Бажано використовувати м'який відлущуючий скраб або хімічний ексфоліант, що містить такі інгредієнти, як гліколева кислота або саліцилова кислота.

Однак слід дотримуватися обережності, щоб уникнути надмірного лущення, оскільки воно може позбавити шкіру природних олій і стимулювати підвищене вироблення жиру. Для досягнення оптимального результату намагайтеся робити пілінг 1 раз на тиждень.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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